Wegen Ariana Grande: "Focker-In-Law"-Trailer sorgt für Unmut

Der Trailer zu "Focker-In-Law", zu Deutsch "Meine Frau, unsere Schwiegertochter und ich", ist da – und er sorgt für reichlich Diskussionsstoff. Ariana Grande (32) übernimmt darin die Rolle der Olivia Jones, einer ehemaligen FBI-Verhandlerin, die zum ersten Mal die Familie ihres Freundes kennenlernt. An ihrer Seite stehen echte Hollywood-Schwergewichte: Robert De Niro (82), Ben Stiller (60) und Owen Wilson (57). Bei den Fans der Sängerin kommt der Clip allerdings alles andere als gut an. Auf Social Media hagelt es Kritik – und das aus gleich mehreren Gründen.

Besonders eine Szene bringt Ariana-Fans auf die Palme: Im Trailer stürzt Olivia bei einem Fahrradrennen, nachdem ihr zukünftiger Schwiegervater Greg – gespielt von Ben – sie absichtlich vom Rad stößt. Wer dabei genau hinsieht, erkennt schnell, dass es sich bei der Person auf dem Fahrrad nicht um Ariana handelt, sondern um ein Stuntdouble. Auf Instagram kommentiert ein Fan: "Es sieht nicht gut aus, wenn man das Stuntdouble im Trailer zu einer Komödie sieht." Doch das ist nicht der einzige Kritikpunkt. Fans bemängeln zudem, dass einige Szenen offenbar vor einem Greenscreen gedreht wurden. "War es wirklich so schwer, sie in einen echten Raum zu setzen? Warum sitzen sie offensichtlich nur vor einem Greenscreen?", fragt sich ein Nutzer. Wieder andere zweifeln grundsätzlich am Sinn des Films: "Nee, Mann, lass die Serie jetzt in Ruhe. Kommt nicht an die ersten Teile ran – da hätte man aufhören sollen!"

Das Sequel soll im November 2026 in die Kinos kommen. "Meine Frau, unsere Schwiegertochter und ich" ist die Fortsetzung des "Meet The Parents"-Franchise, das mit dem ersten Teil im Jahr 2000 startete und mit Ben und Robert in den Hauptrollen zu einem Publikumserfolg wurde. Für Ariana ist es nach ihrer gefeierten Rolle als Glinda in Wicked das nächste große Kinoprojekt. Die Sängerin und Schauspielerin ist seit ihrer Kindheit im Showbusiness aktiv und wurde durch ihre Musikkarriere sowie ihre Rolle in der Nickelodeon-Serie "Victorious" weltbekannt.

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Getty Images Ariana Grande bei den Golden Globes im Beverly Hilton, 11. Januar 2026

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Getty Images Ariana Grande bei den 16th Governors Awards in Los Angeles, Ray Dolby Ballroom, Ovation Hollywood, am 16. November 2025