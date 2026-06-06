Rettung: David Beckham steckte Millionen in Victorias Marke

Beim Iconoclast Summit des Magazins Forbes in New York City hat David Beckham (51) jetzt offen darüber gesprochen, warum er in das Modelabel seiner Frau Victoria Beckham (52) investiert hat. Der ehemalige Fußballstar erklärte bei dem Gipfeltreffen, dass er grundsätzlich am liebsten in sich selbst und in seine Frau investiere. "Einer der besten Ratschläge, den ich je im Bereich Business bekommen habe, ist, dass ich in mich selbst investiere", sagte er. "Ich investiere auch in meine Frau, weil ich weiß, dass sie jeden Morgen aufsteht und zur Arbeit geht."

Doch das Investment war alles andere als ein leichter Weg. Victoria schildert in ihrer Netflix-Dokuserie "Victoria Beckham" aus dem Jahr 2025 offen, wie belastend die finanziellen Probleme für sie und ihr Label waren. "Ich hätte fast alles verloren, und das war eine dunkle, sehr dunkle Zeit. Ich habe jeden Tag geweint, bevor ich zur Arbeit gegangen bin, weil ich mich wie ein Feuerwehrmann gefühlt habe. Wir waren zig Millionen im Minus", so die Unternehmerin in der Doku. Auch David beschrieb, wie schwer es für seine Frau war, ihn um mehr Geld bitten zu müssen – zumal sie vor ihrer Heirat mehr besessen hatte als er. Schließlich wandte sich Victoria an den externen Investor David Belhassen, der ihre Bitte um Hilfe zunächst ablehnte, dann aber doch einstieg – auf Betreiben seiner Ehefrau. Um die Marke zu retten, musste Victoria auch drastisch an den Ausgaben sparen.

Inzwischen hat sich die Lage für die Beckhams grundlegend verändert. Laut der Sunday Times "Rich List" ist David im Mai zum ersten Sport-Milliardär des Vereinigten Königreichs aufgestiegen. Das gemeinsame Vermögen des Ehepaars wird auf rund 1,4 Milliarden Euro geschätzt. Davids Wohlstand habe sich innerhalb eines Jahres mehr als verdoppelt, was maßgeblich auf seinen Anteil am Fußballclub Inter Miami CF und dessen gestiegenen Wert seit der Ankunft von Lionel Messi (38) zurückgeführt wird.

Anzeige Anzeige

Getty Images Victoria und David Beckham

Anzeige Anzeige

Instagram / victoriabeckham Die Familie Beckham posiert gemeinsam in Miami im April 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Lionel Messi und David Beckham, 2023