Eva Longoria bittet Victoria Beckham um Hilfe für Charity

Bei der Global Gift Gala in Cannes hat Eva Longoria (51) nun einen besonderen Wunsch geäußert: Die Schauspielerin hofft darauf, dass ihre langjährige Freundin Victoria Beckham (52) als Botschafterin ihrer Wohltätigkeitsstiftung Global Gift Foundation an Bord kommt. Die Gala, bei der Eva in einem schwarzen und weißen Paillettenkleid auf dem roten Teppich für Begeisterung sorgte, findet jährlich zugunsten der Stiftung statt, die sich für Kinder, Frauen und Familien in Not einsetzt. Im Gespräch mit der Tageszeitung The Mirror erklärte Eva: "Ich liebe Victoria, ich hätte sie gerne heute Abend hier in Cannes gehabt – aber sie kommt immer zu unserer Londoner Gala, was mir immer sehr viel bedeutet. Ich würde sie gerne als Botschafterin gewinnen."

Eva ist Ehrenmitglied und Vorsitzende der Global Gift Gala und beschreibt die Stiftungsarbeit als ihre Lebensaufgabe. "Das ist eine wirklich fantastische Party, diese Wohltätigkeitsorganisation ist meine Lebensarbeit, Frauen und Kindern auf der ganzen Welt zu helfen", resümierte die Schauspielerin, die im Jahr 2004 durch ihre Rolle als Gabrielle Solis in der weltweit erfolgreichen Fernsehserie Desperate Housewives berühmt wurde. Victoria besucht zwar regelmäßig die Londoner Ausgabe der Gala, für eine offizielle Rolle als Botschafterin hat es bislang aber noch nicht gereicht.

Die Freundschaft zwischen Eva und Victoria reicht bis in die Mitte der 2000er-Jahre zurück, als die Beckhams nach Los Angeles zogen. Seitdem verbindet die beiden ihr Lifestyle und gemeinsame Werte: Eva ist sogar Patentante von Victorias 14-jähriger Tochter Harper (14). Die Designerin half Eva zudem beim Entwurf ihrer Hochzeitsoutfits, als sie 2016 Jose Antonio Baston heiratete. Eva hat in der Vergangenheit bereits erzählt, dass ihre Freundschaft Übernachtungsbesuche und spontane Reisen rund um den Globus umfasst.

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Getty Images Eva Longoria und Victoria Beckham, 2017

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Getty Images Eva Longoria und Victoria Beckham im Mai 2010

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Collage: IMAGO / Bestimage, Getty Images Collage: Eva Longoria ist Patin von Harper Seven Beckham.