Victoria und David Beckham turteln gemeinsam auf Ibiza

Zärtliche Szenen auf Ibiza: David Beckham (51) und Victoria Beckham (52) haben nun einen romantischen Urlaub auf den Balearen verbracht und dabei ganz öffentlich ihre Zuneigung füreinander gezeigt. Wie Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen, schlenderte das Ehepaar zunächst über die Insel und ging gemeinsam shoppen, bevor es sich zu einem entspannten Mittagessen niederließ. Dabei legte Victoria den Arm um Davids Schultern und gab ihrem Mann einen zärtlichen Kuss.

Ibiza ist für das Paar längst ein vertrautes Reiseziel: Laut Daily Mail reist die Familie regelmäßig auf die Balearen, darunter Mallorca, Ibiza und Formentera, um dort gemeinsam mit ihren vier Kindern Zeit am Meer zu verbringen. Die Auszeit scheint für das Paar also eine willkommene Gelegenheit zum Durchatmen zu sein. In den vergangenen Monaten geriet die Familie immer wieder wegen eines Familienstreits in die Schlagzeilen: Ihr ältester Sohn Brooklyn Peltz-Beckham (27) und seine Ehefrau Nicola Peltz-Beckham (31) haben den Kontakt zur restlichen Familie mittlerweile vollständig abgebrochen. Ob es jemals zu einer Versöhnung kommen wird, ist bislang offen.

Abseits ihrer Auszeit am Meer hat Victoria zuletzt offen darüber gesprochen, wie sie mit den Veränderungen in ihrem Leben umgeht. In einem Gespräch mit der britischen Zeitung The Times erklärte die frühere Spice Girls-Sängerin, dass sie lange mit Selbstzweifeln zu kämpfen gehabt habe: "Ich habe mein ganzes Leben damit verbracht, das Gefühl zu haben, nicht gut genug zu sein." Heute gehe sie deutlich gelassener mit sich selbst um und sagt, das Gute am Älterwerden sei, "sich weniger darum zu kümmern, was andere denken."

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Getty Images Victoria und David Beckham im Oktober 2023

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Instagram / victoriabeckham Victoria und David Beckham, 2025

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Instagram / davidbeckham Victoria und David Beckham, August 1999

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