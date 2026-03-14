Spott im Netz: Gnu unterstützt HoneyPuu gegen Stalker

Seit rund einem Jahr wird Isabel Schneider (26), besser bekannt als HoneyPuu, von einem aufdringlichen Stalker verfolgt – und das vor den Augen der Öffentlichkeit. Als wäre die Situation für die Streamerin nicht schon schlimm genug, fing das Netz zuletzt immer mehr an, den Stalker zu befeuern und sogar zu feiern. Auch einige Streamer-Kollegen kommentieren den Vorfall – allerdings unterstützen sie Isabel nicht, sondern machen sich über die Situation lustig oder fragen sie im Stream nach Details. Einer Kollegin reicht es aber jetzt: Jasmin Sibel (36) alias Gnu meldet sich in einem Recherchevideo bei YouTube zu Wort und geht dabei nicht nur auf den Stalkingfall von Isabel ein, sondern kritisiert auch das Verhalten anderer Streamer mit Nachdruck. "Erst einmal finde ich und auch viele andere es absolut unsensibel, sie darauf im Stream vor so vielen Zuschauern anzusprechen, denn das hätte man, wenn es einem ernsthaft um die Person gegangen wäre, definitiv auch privat fragen können", betont Jasmin.

Vielen Zuschauern und auch Streamern scheint nicht bewusst zu sein, dass Stalking und Cyberstalking kein lustiger Streich, sondern eine Straftat sind. "Mit genau solchen Streams haben jetzt viele neue Leute von dem Thema mitbekommen, ohne dass das Ganze überhaupt eingeordnet wird, dass gesagt wird: Leute, Stalking ist nicht witzig. Da gibt es eine Person, die leidet darunter – supportet es nicht und bitte befeuert das Ganze nicht", betont Jasmin weiter. Ihr Stalker, der immer wieder mit öffentlichen Nachrichten versuchte, Kontakt zu Isabel aufzunehmen, wurde von einigen Usern unter anderem zum Meme. Einige reposteten seine Videos und betonten, wie interessant sie ihn finden. Sogar Twitch-Star Knossi (39) ging zu weit, als er Isabel im Stream nach dem Stalker fragte. Bei einer Runde des Spiels "Make it Meme" machte er sich zudem mit anderen großen Kollegen über den Fall lustig – dabei schritt allerdings Elias Nerlich (28) aka EliasN97 ein.

Der Stalkingfall von Isabel ist zwar kein Einzelfall, aber weil sich der Täter immer wieder auf öffentlichen Plattformen an die Influencerin wendet, bildete sich quasi schon eine Fangemeinde. Viele Zuschauer bedrängen Isabel regelmäßig, sich dazu zu äußern, obwohl sogar die Polizei in solchen Fällen dazu rät, nicht auf die Versuche der Kontaktaufnahme einzugehen. Der Täter führt eine parasoziale Beziehung mit ihr: Er gestand, sie zu lieben, nur um dann "mit ihr Schluss zu machen", sobald sie zusammen mit männlichen Streamern vor der Kamera stand. Die 26-Jährige äußerte sich bisher nicht selbst zu dem Fall, offenbar aber auch, weil im Hintergrund ermittelt wird. Dabei erlebte sie die Ausmaße von Stalking bereits in der Vergangenheit, als Hater sogar ihre Familie belästigten.

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IMAGO / Future Image, Instagram / honeypuu Collage: Jasmin Sibel und Isabel Schneider

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Instagram / jasmingnu Jasmin Sibel aka Gnu

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Instagram / honeypuu Isabell Schneider aka HoneyPuu

Was haltet ihr von dem Verhalten anderer Streamer Isabel gegenüber? Unfassbar, wie wenig diese Leute mit so großer Reichweite nachdenken. Ich glaube nicht, dass ein paar Memes Einfluss auf die Situation haben. Ergebnis anzeigen