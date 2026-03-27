Trotz Entschuldigung: Knossi scherzt über HoneyPuus Stalker

Dank eines Videos der Streamerin Gnu (36) wurde auf den Stalking-Fall ihrer Kollegin HoneyPuu (26) aufmerksam gemacht. Das größte Problem dabei war, dass viele Streamer den Vorfall nicht ernst nahmen und sich darüber lustig machten – darunter auch Knossi (39). Wie Isabell Schneider, so HoneyPuus bürgerlicher Name, jetzt verdeutlicht, hat der Entertainer die Ernsthaftigkeit aber offenbar immer noch nicht verstanden. Bei Instagram erzählt sie ihrer Community, dass er sich privat bei ihr entschuldigte, nur um dann wieder Witze darüber zu machen: "Ich checke es for real nicht, warum man so ist. Allein die frechen Memos, die ich davon schon bekommen habe und dann zu sehen, dass trotzdem weitergemacht wird – aber man sich bei WhatsApp entschuldigen will. Mich um 2 Uhr morgens anruft, zu den randomsten Uhrzeiten, zu denen man schläft und anscheinend das nicht mal respektiert – juckt anscheinend nicht."

Knossi teilte ein Video, in dem offenbar eine KI ihn mit verschiedenen Nationalitäten zeigte – dabei gab er sich passende Namen, einer davon war eine Anspielung auf HoneyPuus Stalker. Sie kommentierte den Post sogar: "Jens, warum entschuldigst du dich bei mir auf WhatsApp und sagst, dass es dir leidtut und du dir dessen nicht bewusst warst, wenn du jetzt trotzdem weitermachst?" Der 39-Jährige reagierte nicht mit einer Stellungnahme, er löschte den Clip lediglich. Dennoch ist HoneyPuu nach wie vor fassungslos. Bei Snapchat überlegt sie zudem, Sprachnachrichten zu veröffentlichen: "Wenn Knossi mich noch einmal um 2 Uhr morgens anruft, weil er sich entschuldigen will, damit er PR-mäßig gut dasteht, raste ich aus und leake alle seine ekligen Memos. Wieso ist man so? Ich checke es nicht. Er hat sogar eine Freundin und Kinder. Hä?"

Jasmin Sibel, besser bekannt als Gnu, reagierte ebenfalls auf Knossis Video und teilte einen Screenshot in ihrer Story mit sich übergebenden Emojis und den Worten: "Knossi entschuldigt sich auf WhatsApp bei Isa und macht sich in seinem Reel einfach weiter über die Stalker-Thematik lustig." Die YouTuberin war diejenige, die in HoneyPuus Namen ein gut recherchiertes Video zum Thema Stalking öffentlich machte und den Fall dabei detailliert darlegte. Der Mann bedrängt HoneyPuu bereits seit längerer Zeit und das vor den Augen der Öffentlichkeit: Sein Gesicht und Name sind bereits bekannt. Er führt eine parasoziale Beziehung mit der Creatorin, machte ihr Liebesgeständnisse, anzügliche Angebote oder begann zu wettern, wenn sie mit männlichen Kollegen streamte. Um die Person bildet sich sogar eine kleine, unterstützende Fangemeinde. Zudem wurde der Fall Gegenstand in Memes und Witzen.

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Imago / STAR-MEDIA , Instagram / honeypuu Collage: Knossi und HoneyPuu

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Instagram / honeypuu HoneyPuu im Juli 2024

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Instagram / jasmingnu Jasmin Sibel im März 2025

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Wie steht ihr zu Knossis Verhalten? Geht gar nicht, er hat selbst ein Kind – er hätte es besser wissen müssen. Ich glaube, das ist ein Missverständnis, er meinte das sicher nicht so. Ergebnis anzeigen