Alle Sendetermine von "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel"

Der Weihnachtsklassiker Drei Haselnüsse für Aschenbrödel kehrt pünktlich zur Vorweihnachtszeit auf die Bildschirme zurück. Den Auftakt macht die ARD am 16. November um 15.35 Uhr. Weitere Termine folgen am 23. November im WDR und am 30. November im SWR, bevor das Märchenklassiker-Fieber im Dezember richtig Fahrt aufnimmt. An Heiligabend gibt es gleich zwei Ausstrahlungen: Um 12.50 Uhr läuft der Zauberfilm erneut in der ARD und um 15.00 Uhr im BR. Wer danach noch nicht genug hat, kann den Film auch am 25. und 26. Dezember genießen.

Der Film aus dem Jahr 1973, mit den Hauptdarstellern Libuše Šafránková und Pavel Trávnícek (75), wurde zu großen Teilen auf Schloss Moritzburg bei Dresden sowie an beeindruckenden Drehorten in der damaligen ČSSR gefilmt. Seit seiner ersten TV-Ausstrahlung verzaubert das Märchen jedes Jahr Millionen von Zuschauern. Die romantische Cinderella-Story, in der die junge Aschenbrödel mithilfe dreier magischer Haselnüsse das Herz eines Prinzen erobert, gehört für viele Menschen einfach zur Adventszeit. Mit charmanten Darbietungen, einer eindrucksvollen Schlossschauplatz-Kulisse und einer Prise Magie ist der Kultfilm aus dem Weihnachtsprogramm nicht mehr wegzudenken.

Obwohl es in den vergangenen Jahren immer wieder Neuadaptionen berühmter Märchenstoffe gab, bleibt diese Version von "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" für viele unschlagbar. Vor vier Jahren sorgte die Nachricht über eine norwegische Neuverfilmung von "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" für Aufregung bei den Fans des Klassikers. Viele Zuschauer reagierten skeptisch und fragten sich, ob das Remake an das Original heranreichen könne. Auch der Darsteller des Prinzen äußerte sich damals vorsichtig. "Ganz ehrlich gesagt, glaube ich, dass die tschechische Poesie so einzigartig ist, dass es sehr schwierig sein wird, mit einem Remake anzuknüpfen", sagte Pavel gegenüber Bild.

Anzeige Anzeige

WDR/Degeto Libuše Šafránková und Pavel Travnicek in "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel"

Anzeige Anzeige

WDR/DRA Szene aus "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel"

Anzeige Anzeige

Imago Pavel Trávnícek, Schauspieler