Fashion-Influencerin Ayşegül Eraslan stirbt mit 27 Jahren

Traurige Nachrichten aus der Türkei: Die Fashion-Influencerin Ayşegül Eraslan ist im Alter von nur 27 Jahren gestorben. Wie das türkische Nachrichtenportal Sözcü berichtete, wurde die junge Frau am Freitag leblos in ihrer Wohnung aufgefunden. Familienmitglieder hatten sich zuvor Sorgen gemacht, nachdem sie Ayşegül nicht erreichen konnten und sie deshalb in ihrer Wohnung besuchen wollten. Als niemand die Tür öffnete, alarmierten die Angehörigen die Polizei. Ayşegül war erst kurz zuvor von einer Reise nach Ägypten zurückgekehrt.

Nach Informationen von Sözcü hatte der türkische Schauspieler Sunay Kurtuluş die Content-Creatorin kurz vor ihrem Tod noch besucht. Er soll etwa eine Stunde vor dem mutmaßlichen Todeszeitpunkt in Ayşegüls Wohnung gewesen sein, um ihr einen kurzen Besuch abzustatten, bevor er wieder ging. Die Polizei befragte Sunay im Rahmen der Ermittlungen, wie seine Anwälte in einem Statement auf Instagram mitteilten. Sie betonten, dass ihr Mandant "von Beginn des Prozesses an die notwendigen Aussagen gegenüber den zuständigen Behörden" gemacht habe. Außerdem stellten die Juristen klar, dass Sunay "zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht am Tatort" gewesen sei. In ihrer Erklärung sprachen die Anwälte zudem ihr Beileid aus: "Wir sind zutiefst betrübt über das Ableben von Ayşegül Eraslan. Wir beten für Gottes Gnade und sprechen ihrer Familie, ihren Verwandten und ihren Liebsten unser aufrichtiges Beileid aus."

Ayşegül hatte durch ihre Teilnahme an der beliebten türkischen Modewettbewerbsshow "İşte Benim Stilim", zu Deutsch "Das ist mein Stil", große Bekanntheit erlangt. Auf Instagram baute sie sich eine treue Fangemeinde auf und versorgte mehr als 360.000 Follower regelmäßig mit Mode-Content. Die junge Türkin begeisterte ihre Community mit ihrem Stil und ihrer Persönlichkeit. Ihr viel zu früher Tod hinterlässt eine große Lücke in der türkischen Influencer-Szene.

Anzeige Anzeige

Instagram / aysegulleraslan Ayşegül Eraslan, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / aysegulleraslan Ayşegül Eraslan, Februar 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / aysegulleraslan Ayşegül Eraslan, Influencerin

Anzeige