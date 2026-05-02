Pietro Lombardi will mit Nina Reh den Ballermann erobern

Pietro Lombardi (33) sorgt pünktlich zum Start in den Partysommer 2026 für neue Musik – und holt sich dafür prominente Unterstützung von der Playa de Palma. Gemeinsam mit Ballermann-Newcomerin Nina Reh bringt der Sänger den Duett-Song "Nicht ohne mein Team (Inselliebe)" heraus, der am 8. Mai erscheinen soll. Bestätigt wurde die Zusammenarbeit kürzlich auch von Ninas Verlobtem und Summerfield-Labelchef Ikke Hüftgold (49) via Instagram. Während Pietro vor allem im Megapark für seine Shows gefeiert wird, erobert Nina derzeit den Bierkönig – nun schließen sich die beiden für eine gemeinsame Mallorca-Hymne zusammen, die zur neuen Ballermann-Saison durchstarten soll.

Musikalisch knüpft der Track direkt an den Deutschrap-Klassiker "Ohne mein Team" von Bonez MC (40) und RAF Camora (41) an, der 2016 einen riesigen Sommerhit landete. Der Einfluss auf das neue Duett ist deutlich erkennbar, vor allem an der neu interpretierten Team-Botschaft – trotzdem wollen Pietro und Nina ihre Version als eigene Insel-Liebeserklärung verstanden wissen. In einem Gespräch mit Schlager.de schwärmt Nina, sie freue sich "wahnsinnig" über das Feature mit Pietro, den sie als "echte Größe im Musikbusiness" bezeichnet. Die Idee zur Zusammenarbeit ergab sich, weil Pietro seit vergangenem Jahr ebenfalls über das Summerfield-Booking läuft und Nina seine Stimme für den emotionaleren, nicht ganz typischen Mallorcasound ihres Songs im Kopf hatte. Nachdem Pietro die Demo bekommen hatte, war der Musiker sofort dabei, nahm seinen Part ein und verpasste der Nummer laut Nina "eine besondere Note".

Auch privat scheint die Chemie zwischen den beiden Duettpartnern gut zu stimmen. Nina beschreibt Pietro im Interview als "absoluten Herzensmenschen", der im Studio immer für gute Laune sorgt, ehrliches Feedback gibt und sie mit seiner Erfahrung unterstützt. Der Sänger betonte ebenfalls, dass gegenseitiger Support im Musikbusiness für ihn an erster Stelle stehe – eine Haltung, die zu den jüngsten Einblicken in sein Privatleben passt, in denen er wiederholt betont, wie wichtig ihm ein respektvoller Umgang in seinem Umfeld ist. Für ihre Fans planen Pietro und Nina bereits den nächsten Schritt: Auch wenn ein gemeinsamer Auftritt auf Mallorca aufgrund ihrer unterschiedlichen Locations schwierig ist, haben beide fest vor, "Nicht ohne mein Team (Inselliebe)" in Deutschland zusammen live zu performen – voraussichtlich schon zu Beginn des Sommers.

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Collage: Imago, Instagram / ninareh Collage: Pietro Lombardi und Nina Reh

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Instagram / ikkehueftgold Ikke Hüftgold und Nina Reh, Paris im April 2026

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Imago Pietro Lombardi bei der Bling Bling Record Release Party von twenty4tim in der Kunstbar Köln, 31.03.2022