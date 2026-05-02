Barry Keoghan wiegt wegen Beatles-Filmdreh unter 60 Kilo

Barry Keoghan (33) befindet sich seit einem Jahr im Drehmodus für die große Beatles-Filmreihe – und das macht sich körperlich deutlich bemerkbar. Wie Barry jetzt im Podcast "Friends Keep Secrets" von Benny Blanco (38) verriet, hat er im Zuge der Produktion mehr als sieben Kilogramm abgenommen. Von ehemals rund 65 bis 66 Kilo habe er auf 58 Kilo abgespeckt – und das, ohne dass irgendjemand von ihm verlangt hätte, Gewicht zu verlieren. Für seine Rolle als Ringo Starr (85) sei das ohnehin nicht nötig, betonte er. Vielmehr seien die körperlichen Veränderungen die Folge der ungewöhnlich langen Dreharbeiten und seiner ADHS-Medikation.

Normalerweise dauere ein Filmdreh sechs bis sieben Wochen, am Ende nehme er dabei immer etwas ab. "Aber dieser Dreh hier geht ein Jahr", so der Schauspieler. Neben dem Thema Gewichtsverlust sprach Barry im selben Gespräch auch über die Fremdgeh-Gerüchte, die nach seiner Trennung von Sängerin Sabrina Carpenter (26) im Dezember 2024 kursierten. Er wies die Vorwürfe klar zurück und erklärte, dass ihn die falsche Darstellung dazu gebracht habe, sich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen: "Ich bin von Instagram und anderen sozialen Netzwerken verschwunden. Ich habe aufgehört, zu Events zu gehen und mich zu sozialisieren. Es gab eine Erzählung da draußen, die nicht wahr ist."

Für die Beatles-Filmreihe schlüpft Barry in die Rolle des legendären Schlagzeugers Ringo Starr. Das auf vier Teile angelegte Projekt trägt den Titel "The Beatles: A Four-Film Cinematic Event" und wird von Regisseur Sam Mendes (60) inszeniert. Jeder Film beleuchtet die Geschichte der Band aus einer anderen Perspektive – von den Anfängen in Liverpool in den frühen 1960er Jahren bis zur Auflösung im Jahr 1970. An Barrys Seite stehen Paul Mescal (30) als Paul McCartney (83), Harris Dickinson (29) als John Lennon (†40) und Joseph Quinn (32) als George Harrison (†58). Barry selbst war zuletzt durch seine Beziehung mit Sabrina Carpenter in den Schlagzeilen – die beiden hatten sich im September 2023 kennengelernt und waren gut ein Jahr zusammen.

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Getty Images Barry Keoghan, Mai 2025

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Sony Pictures Barry Keoghan als Ringo Starr im Beatles-Biopic

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Collage: Getty Images, Getty Images Sabrina Carpenter und Barry Keoghan