Lucas Cordalis rührt die Fans zum Geburtstag von Papa Costa

Lucas Cordalis (58) meldet sich jetzt an einem ganz besonderen Tag bei seinen Fans: Der Sänger erinnert auf Instagram an seinen verstorbenen Vater Costa Cordalis (†75), der am 1. Mai seinen Geburtstag gefeiert hätte. Zu mehreren Schnappschüssen von Vater und Sohn schreibt Lucas: "Happy Birthday Champion" und versieht seinen Gruß mit einem Herz-Emoji. Damit zeigt der Musiker, wie lebendig die Erinnerungen an seinen Vater für ihn bis heute geblieben sind. In den Kommentaren sammeln sich zahlreiche Herzen sowie Worte der Anteilnahme von Fans und Wegbegleitern.

Auch Lucas' Ehefrau Daniela Katzenberger (39) nutzt den Ehrentag, um Costa öffentlich zu würdigen. In ihrer Instagram-Story teilt die Kultblondine ein Foto, auf dem sie Arm in Arm mit ihrem Schwiegervater zu sehen ist, und findet dabei bewegende Worte: "Alles Liebe zum Geburtstag, mein Engel. Ich hätte gerne noch viele mit dir gefeiert." Costa Cordalis war am 2. Juli im Alter von 75 Jahren auf Mallorca gestorben. Schon damals fand Daniela laut der Münchner Abendzeitung rührende Worte für ihn: "Er war der liebste Mensch, den ich jemals kennenlernen durfte und einer der wenigen Menschen, bei denen ich mir sicher bin, dass er in den Himmel kommt."

Die Erinnerung an Costa hat in seiner Familie einen festen Platz. Lucas hält das Andenken an seinen Vater seit Jahren liebevoll lebendig und nutzt den Geburtstag regelmäßig, um besondere Momente mit seinen Followern zu teilen. Bereits im vergangenen Jahr postete er ein KI-animiertes Familienfoto, das viele Fans tief berührte. Auch diesmal scheint Lucas mit seinem Post ins Schwarze getroffen zu haben. Ein Fan kommentiert bei Instagram: "Es gibt nur wenige Menschen, die unvergessen bleiben. Dein Vater gehörte dazu!"

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Instagram / lucascordalis Costa Cordalis mit seinem Sohn Lucas Cordalis

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Instagram / danielakatzenberger Schlagerstar Costa Cordalis mit Schwiegertochter Daniela Katzenberger

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