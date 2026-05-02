Klubtoilette: Katja Krasavices wilde Fantasien mit Cherry

Katja Krasavice (29) heizt ihren Fans mit einem neuen TikTok-Clip ordentlich ein: Die Rapperin spricht darin offen über ihre aktuelle Liebeslage und verrät eine gewagte Fantasie für die nächste Nacht. Sie ist solo, das plane sie zu ändern – und zwar in einem Klub, gemeinsam mit ihrer Freundin Cherry Rebelle und einer laufenden Kamera. "Ich bin seit über fünf Monaten Single", merkt Katja an. Ihr Plan: mit Cherry auf der Klubtoilette verschwinden und das Ganze für eine Bezahlplattform festhalten. Weil das Ärger mit Türstehern oder sogar der Polizei nach sich ziehen könnte, bittet die Musikerin ihre Community um Schubkraft – und macht eine klare Ansage, wann und wo es passieren soll.

In dem Video legt die Künstlerin nach und gibt intime Einblicke in ihre Singlephase. "Ich kann so charmant und süß sein. Aber ich bin ja trotzdem Fuck Girl", erklärt Katja und betont außerdem: "Ihr wisst ja, ich bin Bi." Sie kündigt an, dass sie ihr "nächstes Mal" heute oder morgen plane. Das Setting soll bewusst riskant sein, denn der Nervenkitzel reizt sie: "Dieses Risiko, dass wir rausgeschmissen werden können, dass wir eine Strafe kriegen, dass wir Ärger kriegen, das macht mir einfach Spaß." Cherry zeigt sich hingegen zögerlich: "Aber Schatz, ganz ehrlich, was ist, wenn die Polizei kommt? Das geht einfach nicht." Für Katja sei derartiger Content jedoch eine Goldmine: "Was ist, wenn dieses Video 100.000 Likes kriegt? Dann machen wir das einfach. 100.000 Likes in den nächsten drei Tagen." Cherry lässt sich schließlich zumindest auf diese Bedingung ein.

Privat hatte Katja zuletzt betont, wie sehr sie ihr Leben ohne feste Bindung genießt. Nach der Trennung von ihrem langjährigen Partner und Manager machte sie öffentlich klar, dass sie vorerst keine Beziehung eingehen möchte und Abstand zu klassischen Partnerschaftsmodellen hält. Dass ihre aktuelle Singlephase schon mehrere Monate andauert, ist für die Musikerin nach eigenen Worten ungewöhnlich lang. Mit Cherry verbindet sie augenscheinlich ein enges Verhältnis, das sie auch außerhalb ihrer Karriere immer wieder in ihren Clips aufgreift.

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Instagram / katjakrasavice Rapperin Katja Krasavice mit ihrer Freundin Cherry Rebelle

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Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Rapperin

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Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice im September 2025