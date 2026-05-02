Nach Krebskampf: Donna Air trauert um ihren Vater Trevor

Traurige Nachrichten von TV-Moderatorin Donna Air (46): Ihr Vater Trevor ist nach einem langen Kampf gegen den Krebs im Alter von 65 Jahren in einem Krankenhaus in Northumbria gestorben. Rund eine Woche nach seinem Tod wandte sich Donna mit einem emotionalen Instagram-Post an ihre Fans und erinnerte dabei mit alten Fotos und einem Video an ihren Vater. In dem Clip ist das Vater-Tochter-Duo gemeinsam tanzend auf einer Hochzeit zu sehen. "Eine Woche ohne dich, Dad. Nichts fühlt sich ganz richtig an, seit du gegangen bist. Auf Wiedersehen zu sagen war das Schwerste, was ich je tun musste, aber ich tröste mich damit, dass wir zusammen waren, dass du dich geliebt gefühlt hast und dass du nicht mehr leidest", schrieb die 46-Jährige.

In ihrem bewegenden Beitrag sprach Donna auch über die Grausamkeit der Krankheit: "Krebs ist eine so grausame Krankheit. Zuzusehen, wie sie so vieles von dir genommen hat, und den Schmerz zu sehen, den du ertragen hast, hat mir das Herz gebrochen." Gleichzeitig richtete sie ihren Dank an das Palliativpflegeteam des Wansbeck-Krankenhauses, das Trevor in den letzten sechs Monaten seines Lebens betreut hatte. Sie schloss ihren Post mit den Worten: "Du wirst immer mein liebster Tanzpartner sein." Viele prominente Freundinnen kondolierten öffentlich – darunter Myleene Klass (48), Gabby Logan und Stacey Dooley, die schrieb: "Oh Schwester. Es tut mir so, so, so unendlich leid. Ich liebe dich. Wie glücklich ihr beide wart, einander gehabt zu haben."

Schon 2018 hatte Donna ihrem Vater in einem Artikel für die Mail On Sunday eine Liebeserklärung gemacht und ihn damals als "unentdeckten Rockstar" beschrieben, der als Ingenieur arbeitete. Trevor hatte Donna und ihre beiden jüngeren Geschwister Francesca und Alexander gemeinsam mit Donnas Mutter Marie großgezogen – die beiden lernten sich als Kinder kennen und bekamen Donna, als sie gerade 18 Jahre alt waren. "Ich habe seine Liebe zur Musik aufgesogen, was mir definitiv meinen MTV-Auftritt mit 17 gesichert hat", schrieb Donna damals über ihren Vater, den sie als wichtigsten und beständigsten Menschen in ihrem Leben bezeichnete.

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Instagram / donnaair Donna Air mit ihrem Vater Trevor

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Jeff Spicer / Getty Images Donna Air, britisches TV-Starlet

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