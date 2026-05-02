Danielle Spencer klärt Trennungsgerüchte um Ex Russell Crowe

Bei den APRA Music Awards in Sydney tauchte Danielle Spencer (56) in einem schwarzen Spitzen-Zweiteiler mit Schlaghose, Sonnenbrille und goldenen Ketten auf und zog damit alle Blicke auf sich. Doch nicht nur ihr Look sorgte für Aufmerksamkeit: Im Gespräch mit dem Sydney Morning Herald räumte die Sängerin und Schauspielerin nun mit einem hartnäckigen Gerücht über ihre Ehe mit Russell Crowe (62) auf. Lange hieß es, die eskalierte Karriere des Hollywood-Stars und seine langen Abwesenheiten seien der Grund für das Scheitern der Beziehung gewesen. Das sei schlichtweg nicht wahr, betonte Danielle.

"Es gab diese Erzählung, dass Russells aufsteigende Karriere und seine Abwesenheit zur Auflösung unserer Ehe beigetragen haben – aber das stimmt für mich nicht", stellte sie klar. Als Schauspielerin habe sie genau gewusst, was die Arbeit an Filmsets bedeute. Als die gemeinsamen Söhne Charlie und Tennyson noch klein waren, begleitete sie Russell Crowe sogar häufig. Und wenn sie doch einmal getrennt waren, hielt er den Kontakt aufrecht: "Er hat mich hundert Mal am Tag angerufen." Über ihren Ex sprach Danielle dann auch überraschend herzlich. "Russells bewundernswerteste Eigenschaft ist Loyalität. Er ist auch ein tiefgründiger Denker", schwärmte sie. Heute kümmern sich die beiden weiterhin gemeinsam um ihre Söhne.

In einem früheren Gespräch im Podcast "Something To Talk About" hatte Danielle zudem offen über Schuldgefühle nach der Scheidung gesprochen. "Es ist wirklich traurig, sich von jemandem zu trennen, den man so lange kennt und mit dem man Kinder hat", sagte sie Podcasthost Sarrah Le Marquand. Sie habe gespürt, dass sie die treibende Kraft hinter der Trennung gewesen sei, und damit zu kämpfen gehabt. Russell und Danielle hatten 2003 geheiratet, trennten sich 2012 und ließen sich 2018 offiziell scheiden. Trotz allem pflegen beide heute nach eigenen Angaben eine enge Freundschaft. Auch Russell bestätigte das kürzlich in der "Kyle and Jackie O Show" und betonte, besonders seine Kinder fänden es toll, dass ihre Eltern so gut miteinander auskämen.

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Lisa Maree Williams/Getty Images Russell Crowe und Danielle Spencer, 2011

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Getty Images / Lisa Marie Williams Russell Crowe und Danielle Spencer, Ex-Hollywood-Paar

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Getty Images / Francois Guillot Russell Crowe und Danielle Spencer bei den Cannes Film Festspielen 2010