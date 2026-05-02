"The Crown"-Fans aufgepasst: Neue Spin-off-Serie angekündigt

Großartige Neuigkeiten für alle Fans von The Crown: Netflix plant ein umfangreiches Prequel-Spin-off zur beliebten Royals-Serie. Wie ein Insider gegenüber der Daily Mail verriet, hat die Produktionsfirma Left Bank Pictures grünes Licht für das neue Projekt bekommen. Die geplante Serie soll die Zeit von Queen Victorias Tod im Jahr 1901 bis zur Hochzeit der damaligen Prinzessin Elizabeth im Jahr 1947 abdecken. Auch Serienschöpfer Peter Morgan soll wieder mit an Bord sein. Das Casting werde voraussichtlich im nächsten Jahr stattfinden.

"Netflix war schon sehr lange in Verhandlungen mit der Firma über dieses Spin-off, aber sie haben sich jetzt endlich geeinigt und einen Deal abgeschlossen", so der Insider weiter. Peter Morgan habe bereits begonnen, an den neuen Folgen zu schreiben. Da die neue Serie einen deutlich früheren Zeitraum als die bisherigen Staffeln abdeckt, sind die zuletzt für ihre Rollen gefeierten Darsteller Josh O'Connor (35) und Emma Corrin (30) diesmal wohl nicht dabei. Das Original endete mit Ereignissen rund um den Tod von Prinzessin Diana (†36), die Hochzeit von Prinz Charles (77) und Camilla sowie den Anfängen der Beziehung von Prinz William (43) und Kate Middleton (44).

"The Crown" zählt zu den erfolgreichsten britischen Fernsehproduktionen überhaupt und gewann in seiner bisherigen Laufzeit insgesamt 24 Emmy Awards. Morgan selbst hat sich in der Vergangenheit zu seiner Herangehensweise an historische Stoffe geäußert und dabei eine klare Linie beschrieben: "Ich habe so eine 20-Jahres-Regel im Kopf. Das ist genug Zeit und genug Abstand, um etwas wirklich zu verstehen, seine Rolle, seine Position, seine Relevanz zu erfassen." Mit einem Prequel, das weit in die Vergangenheit zurückblickt, könnte die Serie außerdem den Genauigkeitsdebatten aus dem Weg gehen, die die späteren Staffeln überschattet hatten.

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Netflix Clarie Foy als junge Queen Elizabeth in "The Crown"

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Netflix/Ollie Upton Emma Corrin als Prinzessin Diana in "The Crown"

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Getty Images Peter Morgan, Drehbuchautor

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