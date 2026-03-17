Guido Maria Kretschmer bald Kandidat bei "Wetten, dass..?"?

Außergewöhnliche Wett-Idee: Modedesigner Guido Maria Kretschmer (60) sieht sich schon als Kandidat bei Wetten, dass..?. In der aktuellen Folge seines Podcasts "feinstoff" erzählte er von seinem ganz speziellen Talent – und dies würde er auch gerne in der ZDF-Kultshow beweisen. Die Idee kam dem 60-Jährigen, nachdem er in Mailand einem Franziskanermönch begegnet war und dessen braune Kutte sofort identifizieren konnte. "Ich könnte übrigens bei 'Wetten, dass..?' auftreten, bei den Kaulitz Boys", erklärte Guido in seinem Podcast. Er sei sich sicher, dass er allein anhand eines Stücks Stoff von einer Mönchskutte erkennen könnte, aus welchem Kloster diese stammt und wie das jeweilige Habit aussieht.

Der Shopping Queen-Juror beteuerte mehrfach, dass er sich in diesem speziellen Gebiet der Mönchskleidung sehr gut auskenne. "Die müssten mich nur hinsetzen und dann könnte ich als Wette machen: Du zeigst mir nur ein Stück Stoff, und ich wüsste sofort, aus welchem Kloster die kommen, was deren Geschichte ist, wie deren Habit aussieht", führte der Designer seine Wett-Idee weiter aus. Auf Instagram schrieb er zu dem Ausschnitt aus dem Podcast: "Bewerbung ist raus."

Bill Kaulitz (36) und Tom Kaulitz (36) werden im Dezember dieses Jahres erstmals als Moderatoren-Duo durch "Wetten, dass..?" führen. Die Show findet am 5. Dezember 2026 in Halle (Saale) statt. Nach drei Jahren Pause markiert das die offizielle Rückkehr des ZDF-Klassikers. Ob die beiden Tokio-Hotel-Bandmitglieder Guidos Bewerbung offiziell annehmen und ihn als Wett-Kandidaten in die Sendung einladen werden – warten wir's mal ab. Schließlich hatten die Zwillinge bereits mehrfach auf Social Media zur Einsendung von Wett-Ideen aufgerufen. Wir können gespannt sein, wie und ob die "Kaulitz-Boys" auf Guidos Idee reagieren.

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RTL / Frank P. Wartenberg Guido Maria Kretschmer, Modedesigner

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ZDF / Rankin/Serviceplan München Tom und Bill Kaulitz posieren

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Imago Bill Kaulitz und Tom Kaulitz beim Special Screening von "Kaulitz & Kaulitz" Staffel 2 im Delphi Filmpalast, Berlin

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