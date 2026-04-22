Düstere Prognose: Bill Kaulitz zweifelt an der großen Liebe

Im Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" spricht Bill Kaulitz (36) sehr offen über seine Sehnsucht nach der großen Liebe – und schlägt dabei nachdenkliche, fast melancholische Töne an. Der Sänger erzählt seinem Zwillingsbruder Tom Kaulitz (36) von einer Person, die mit 37 Jahren die Hoffnung auf eine große Liebe aufgegeben habe. Das habe ihn dazu gebracht, sich selbst zu hinterfragen – schließlich wird Bill in diesem Jahr ebenfalls 37. "Warte mal, ich werde doch auch 37 jetzt dieses Jahr", gibt er im Podcast seine Gedanken wieder und fragt sich: "Sch****, ist jetzt bei mir auch langsam so, dass ich jetzt mal aufhören muss, Spaß zu haben?"

Bill gesteht, dass ihn die Hoffnungslosigkeit der Person traurig gestimmt hat und dass er sich selbst bereits beim Gedanken ertappt hat, auch nicht mehr auf die große Liebe zu hoffen. Tom pflichtet ihm zwar bei, dass es im Alter optisch nicht unbedingt einfacher werde – richtigen Trost spendet er seinem Bruder aber mit einem Hinweis auf seine eigene Liebesgeschichte. Seine Frau Heidi Klum (52) hatte er erst kennengelernt, als sie bereits Anfang 40 war. Das gibt Bill dann doch etwas Hoffnung. Toms abschließender Rat: "Mach dir keinen Kopf."

In den vorangegangenen Folgen vom Podcast berichtete Bill immer wieder von heißen Dates und einem gewissen Jemand, mit dem er Zeit verbracht hat. Dann ließ ein Foto die Gerüchteküche aufflammen: Auf der Aufnahme zu sehen waren Bill und Realitystar Jannik Kontalis (29), denen im vergangenen Jahr bereits eine Liaison nachgesagt wurde. Zudem sollen die beiden ein gemeinsames Wochenende in Berlin verbracht haben. Ob an den Gerüchten rund um ein Liebescomeback etwas dran ist, bestätigte Bill bislang allerdings nicht.

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Getty Images Bill Kaulitz bei der Paris Fashion Week 2026

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Imago Bill Kaulitz und Tom Kaulitz, Juni 2024

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Instagram / jannikkontalis Bill Kaulitz und Jannik Kontalis, April 2026