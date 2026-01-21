Kaulitz-Twins als "Wetten, dass..?"-Moderationsduo bestätigt

Jetzt ist es offiziell: Bill Kaulitz (36) und Tom Kaulitz (36) übernehmen Wetten, dass..? – live am Samstag, 5. Dezember 2026, aus Halle (Saale). Das ZDF holt die Kultshow nach drei Jahren Pause zurück und setzt dabei erstmals auf die Tokio-Hotel-Zwillinge als Moderations-Duo. Im Saal erwarten das Publikum spektakuläre Wetten, große Musik-Acts und prominente Gäste auf der berühmtesten Show-Couch Deutschlands. "Es ist für uns natürlich eine wahnsinnige Ehre, diese legendäre Show zu übernehmen", schwärmt Bill in einem Statement des ZDF. Tom legt nach: "Wir treten in große Fußstapfen, das ist uns bewusst." Wer sich fragt, ob das live zur Primetime klappt, bekommt die Antwort gleich mitgeliefert: Die Brüder wollen "ohne Sicherheitsnetz" durch den Abend führen – und genau das macht den Reiz aus.

Auch beim Sender ist die Vorfreude groß. ZDF-Programmdirektorin Nadine Bilke nennt die Rückkehr ein "Show-Highlight" und betont, "dass das Interesse des Publikums an der Sendung ungebrochen" sei. Show-Erfinder Frank Elstner (83) spendiert Applaus aus der ersten Reihe: Die Entscheidung für Bill und Tom sei "mutig und kreativ" und setze "in Zeiten von TikTok, YouTube und Co. den richtigen Akzent", so sein Gruß via ZDF. Seit ihrem Debüt im Jahr 1981 hat die Kultshow unvergessliche Momente im deutschen Fernsehen geschaffen. Über 1.000 Wetten wurden seitdem gespielt, begleitet von über 860 Interpreten und Bands. Die Geschichte der Sendung, die bis 2023 von Größen wie Thomas Gottschalk (75) und Markus Lanz (56) moderiert wurde, könnte mit den Kaulitz-Brüdern neuen Schwung erhalten. Zuschauer, die ihre eigenen Ideen für spannende Wetten beitragen möchten, können diese bereits jetzt an das ZDF schicken.

Schon in den vergangenen Wochen hatten Spekulationen die Runde gemacht, ob die Musiker tatsächlich die Nachfolge von Thomas Gottschalk übernehmen würden. Auf Instagram ließ das ZDF damals durchblicken, den Zwillingen einen festen Platz im Programm einräumen zu wollen – und bat die Fans um Vorschläge. Im Netz fiel der Name "Wetten, dass..?" dabei besonders häufig. Auch Bill und Tom selbst hatten in ihrem Podcast durchblicken lassen, dass sie Lust auf das Kultformat hätten.

ZDF / Rankin/Serviceplan München Tom und Bill Kaulitz posieren

Imago Bill Kaulitz und Tom Kaulitz beim Special Screening der Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz" Staffel 2 im Delphi Filmpalast, Berlin

Imago Frank Elstner bei der Europäischen Kulturpreisgala in der Philharmonie Luxemburg, 07.06.2024