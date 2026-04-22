Party-Exzess im Europapark: Bill und Tom Kaulitz äußern sich

Bill Kaulitz (36) und Tom Kaulitz (36) haben sich in ihrem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" erneut zu dem Wirbel geäußert, den ihre Erzählungen über eine wilde Aftershowparty im Hotelzimmer des Europapark-Hotels ausgelöst hatten. Nachdem die Zwillinge in einer früheren Folge davon berichtet hatten, wie sie nach der Preisverleihung des "Radio Regenbogen Awards" in Rust gefeiert hatten – inklusive leerer Tequila-Flaschen, verschüttetem Alkohol und einem vollgekotzten Badezimmer – hagelte es in den Kommentaren heftige Kritik. Viele Hörer empörten sich über die angebliche Rücksichtslosigkeit gegenüber dem Reinigungspersonal und warfen Bill Respektlosigkeit vor.

Die Brüder wollen diese Vorwürfe jedoch nicht gelten lassen. "Ich glaube, wir haben das letzte Woche zu extrem erzählt", räumt Tom im Podcast ein. "Wir haben das [Hotel] jetzt nicht so hinterlassen, dass man sich jetzt dafür schämen müsste", stellt er klar. Zwar sei es in einem Familienhotel etwas ungewöhnlich, acht leere Tequila-Flaschen vorzufinden – das Personal habe damit aber kein Problem gehabt. Um nicht andere Gäste zu stören, hatten die Musiker für die Partynacht sogar die komplette Etage des Hotels gemietet. "Ich nehme schon Rücksicht auf andere", betont Bill. Außerdem habe die Band an der Bar einen Umsatz gemacht, "den die sonst im ganzen Jahr" nicht machen, wie Tom hinzufügt. Sein Bruder kommt dabei dennoch nicht ganz ungeschoren davon. "Du bist und bleibst trotzdem noch ein arrogantes und abgehobenes A*loch", frotzelt Tom in Richtung Bill.

Doch der Wirbel blieb nicht nur in den Kommentarspalten. Vor rund einer Woche schaltete sich sogar der Europa-Park ein und reagierte offiziell auf die Erzählungen der Zwillinge. Eine Sprecherin erklärte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, man könne die geschilderten Ausschreitungen so noch nicht bestätigen. Zu möglichen Schäden oder Beschwerden wollte sie keine Details nennen. Ausgerechnet Bills drastische Schilderungen hatten die Party erst so richtig angeheizt. "Das sah so asozial aus, wirklich", sagte er im Podcast. Er sprach von verschmierter Burgersauce, überquellenden Aschenbechern und Flaschen auf dem Schreibtisch.

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Imago Tom und Bill Kaulitz bei der 77. Bambi-Verleihung in den Bavaria Filmstudios München am 11. November 2025

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Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz, Januar 2026

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Imago Tom Kaulitz, Juni 2025