Anne Hathaway spricht über Popstar-Rolle und Karrierepläne

Anne Hathaway (43) zeigt sich in ihrem neuen Thriller "Mother Mary" als schillernder Popstar. Auf dem roten Teppich bei der Premiere des Films in New York City sprach die Schauspielerin mit dem Magazin People über ihre ungewöhnliche Rolle. Dabei verriet sie auch, ob sie sich vorstellen könnte, selbst eine Karriere in der Musikindustrie einzuschlagen – und die Antwort fiel eindeutig aus: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass das passieren wird", gab Anne zu, die bei der Filmpremiere nicht nur mit ihrem schauspielerischen und ihrem musikalischen Talent, sondern auch mit ihrem 150.000-Dollar-Schmuck für Aufsehen sorgte.

Um für "Mother Mary" glaubwürdig in die Rolle eines Megastars zu schlüpfen, holte sich Anne prominente Unterstützung. Sie tauschte sich mit Charli XCX (33) aus, die für den Soundtrack verantwortlich war. "Ich wollte mit ihr über die Musik sprechen. Sie hat so großartige Songs geschrieben, die ich performen durfte", schwärmte Anne im Gespräch mit People. Gleichzeitig habe sie Charli mit Fragen zu deren Leben gelöchert: Wie fühlt es sich an, als Popstar unterwegs zu sein, wie sehen Touralltag und Bühnenmomente wirklich aus? Auch Choreografin Dani Vitale habe ihr geholfen, das Selbstbewusstsein und die Ausdauer einer echten Bühnenqueen zu verkörpern. Dabei habe sie gemerkt, dass Popstars für sie "Ausdauersportler in Plateauschuhen" sind. "Sie sind die charmantesten Menschen der Welt und besitzen diesen wahnsinnigen Selbstglauben", sagte Anne anerkennend.

Gerade dieser Vergleich habe Anne jedoch vor Augen geführt, wie sehr sie sich als Schauspielerin definiert. "Sänger sind so getrieben davon, alles, was in ihnen steckt, mit anderen zu teilen – und das hat mir klargemacht, dass ich doch Schauspielerin bin, weil ich das, was in mir ist, lieber durch einen Filter oder einen Schleier teile", erzählte sie. Auf eine zweite Karriere als Musikerin verzichtet sie demnach lieber und bleibt der Schauspielerei treu – und das mit Erfolg. Parallel zu "Mother Mary" kehrte Anne mit einem weiteren Film auf die Kinoleinwand zurück. Sie schlüpfte erneut in ihre Kultrolle als Andy Sachs in Der Teufel trägt Prada 2. Das Sequel startete am 30. April in den Kinos.

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Imago Anne Hathaway bei der Premiere von "Mother Mary" in New York

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Getty Images Anne Hathaway bei der New Yorker Premiere von A24s "Mother Mary", 2026

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Getty Images Anne Hathaway, Stanley Tucci, Meryl Streep und Emily Blunt bei der Weltpremiere von "Der Teufel trägt Prada 2" im Lincoln Center in New York