So stellt sich "Let's Dance"-Milano seine Traumfrau vor

Bei Let's Dance zeigt Rapper Milano (27) nicht nur auf dem Parkett, was in ihm steckt – jetzt spricht er auch offen über die Liebe. Gegenüber RTL verriet der 27-Jährige, wie seine Traumfrau sein sollte. Dabei gibt er selbst zu, dass er sich in dieser Frage nicht immer sicher ist: "Ich bin selbst bei sowas sehr kompliziert. Ich weiß nicht, was ich will und was ich eigentlich nicht will." Dennoch beschreibt er, was er sich erhoffen würde: "Ich wünsche mir eigentlich nur eine Partnerin, die immer Spaß hat, egal, was wir machen, die offen ist für Reisen, für Tanzen, für Singen, für Kunst und für alles eigentlich."

Im Gespräch mit RTL räumte Milano außerdem mit Liebesgerüchten auf, die zuletzt um ihn und eine junge Frau namens Zoe kursierten. Gemeinsame Fotos der beiden hatten Spekulationen ausgelöst. Für den Musiker ist die Situation jedoch eindeutig: Zoe sei eine sehr gute Freundin, aber nicht mehr. "Das sind wirklich Sachen, die mich zum Lachen bringen", kommentierte er die Gerüchte. Abseits der Schlagzeilen richtet sich sein Fokus nun auf die achte Show der aktuellen Staffel, in der er gleich zwei Tänze präsentieren muss – einen Walzer und einen Samba. Trotz knapper Probenzeit zeigt er sich motiviert: "Noch mehr Spaß, noch mehr Lächeln, noch mehr Schritte."

In der achten Live-Show von "Let's Dance" wird der Wettbewerb nun spürbar intensiver: Alle verbliebenen Promis müssen erstmals zwei Einzeltänze absolvieren. Einer davon findet mit dem gewohnten Profi-Partner statt, der zweite im Rahmen eines großen Partnertauschs mit einem anderen Profi. Zwischen Samba, Paso Doble und Charleston wird damit nicht nur tänzerisch vieles auf den Kopf gestellt, sondern auch die Belastbarkeit der Kandidaten auf die Probe gestellt. Fans dürfen sich also schon jetzt auf einen unterhaltsamen Abend freuen. Wer die Live-Sendung verpasst, kann sie später bei RTL+ streamen.

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