Mit Foto: Dianne Buswell & Joe feiern die Geburt ihres Babys

Dianne Buswell (36) und Joe Sugg sind zum ersten Mal Eltern geworden. Die Strictly Come Dancing-Tänzerin und der YouTuber verkündeten am Mittwoch auf Instagram die Geburt ihres Sohnes. Der kleine Junge kam am sechzehnten März zur Welt und trägt den Namen Bowden. In einem emotionalen Post teilte Dianne ein erstes Foto, das sie mit ihrem neugeborenen Sohn im Arm zeigt. Dazu schrieb die Profitänzerin: "Nie ein solches Gefühl der Liebe gespürt. Baby Bowden Mark Richard Sugg. 16/03/26." Weitere Bilder zeigten den Moment, als das frischgebackene Elternpaar seinen kleinen Sohn aus dem Krankenhaus nach Hause brachte.

Mit der Namenswahl ehrte Dianne offenbar ihren geliebten Vater Mark, denn der Mittelname des Babys ist eine Hommage an ihn. Die Fans und Kollegen des Paares überschütteten sie mit Glückwünschen in den Kommentaren unter dem Post. Besonders die Strictly-Community zeigte sich begeistert über den süßen Namen und den neuen Familienzuwachs. Dianne und Joe hatten im September vergangenen Jahres ihre Schwangerschaft bekannt gegeben und dabei bereits verraten, dass sie einen Jungen erwarten. Die Verkündung erfolgte mit einem kreativen Video, unterlegt mit Elton Johns (78) "Tiny Dancer", in dem das Paar eine Zeichnung von zwei Strichmännchen – eines mit Diannes charakteristischem roten Haar – und einem Baby präsentierte.

Noch im Februar hatte Dianne mit einer Video-Montage den nahenden Baby-Countdown eingeläutet. Sie zeigte darin winzige Schuhe, Bodys und sogar einen Strictly-Strampler, den sie für ihren Sohn vorbereitet hatte. Dianne und Joe hatten sich 2018 bei "Strictly Come Dancing" kennengelernt, als sie gemeinsam in der sechzehnten Staffel tanzten. Die Tänzerin wurde im vergangenen Jahr zur ersten schwangeren Profitänzerin in der Geschichte der Show, als sie bis zu ihrem Ausscheiden in der Staffel 2025 mit Schauspieler Stefan Dennis antrat. Die beiden mussten sich jedoch vorzeitig zurückziehen, nachdem sich Stefan eine Verletzung zugezogen hatte.

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Instagram / diannebuswell Joe Sugg und Dianne Buswell, Februar 2026

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Instagram / diannebuswell Dianne Buswell und Joe Suggs Sohn Bowden Mark Richard Sugg, März 2026

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Instagram / diannebuswell Dianne Buswell und ihr Sohn Bowden, März 2026

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