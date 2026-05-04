Vittoria Ceretti glänzt solo bei Jeff Bezos' Pre-Met-Party

Was für ein Auftritt! Bei der geheimen Pre-Met-Party von Jeff Bezos (62) und seiner Frau Lauren Sánchez (56) in New York City war Vittoria Ceretti (27) das strahlende Highlight des Abends. Das italienische Model erschien in einem hauchzarten Traumkleid – und das ganz ohne ihren Freund Leonardo DiCaprio (51), der an dem Abend nirgendwo zu sehen war, wie Fotos zeigen, die unter anderem Bild vorliegen. Das Paar ist seit dem Sommer 2023 zusammen. Für das Fest hatten Jeff und Lauren ihre Gäste in ihr dreistöckiges Penthouse im Stadtviertel NoMad eingeladen – ein rund 94 Millionen Euro teures Domizil.

Vittoria bewegte sich damit erneut in vertrautem Rahmen: Mit Leonardo hatte sie das Ehepaar Bezos bereits mehrfach auf deren Jacht besucht, und auch zur Hochzeitsfeier von Jeff und Lauren im Juni 2025 in Venedig war das Paar eingeladen gewesen. Diesmal jedoch zeigte die 27-Jährige, dass sie auch ohne ihren berühmten Partner für Aufsehen sorgen kann – und das auf ziemlich eindrucksvolle Weise.

Dass Vittoria kein Problem damit hat, im Rampenlicht zu stehen, ist keine Überraschung. Wohl aber, dass ihr das Etikett, das damit oft einhergeht, gehörig auf die Nerven geht. Erst vor Kurzem hatte sie gegenüber der französischen Vogue offen darüber gesprochen. "Sobald du mit jemandem zusammen bist, der ein größeres Publikum hat als du, wirst du zur 'Freundin von' oder zum 'Freund von' – und das kann extrem nervig sein", erklärte sie. Mit ihrem Solo-Auftritt bei der Party von Jeff und Lauren dürfte das Model einmal mehr deutlich gemacht haben, dass sie sich als eigenständige Persönlichkeit versteht.

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Getty Images Vittoria Ceretti bei der Vanity Fair Oscar Party in Los Angeles, 15. März 2026

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Getty Images Lauren Sánchez und Jeff Bezos, Juni 2025

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Getty Images Leonardo DiCaprio bei den 98. Academy Awards im Dolby Theatre in Hollywood, 15. März 2026