Wow: So üppig deckt Gigi Hadid für ihren 31. Geburtstag auf

Gigi Hadid (31) hat ihren 31. Geburtstag am 23. April ganz entspannt daheim gefeiert – und die Fotos, die sie auf Instagram geteilt hat, lassen kaum glauben, dass es sich um eine private Feier handelt. Auf ihrem 32 Hektar großen Bauernhof in Pennsylvania empfing das Supermodel ihre Liebsten zu einem opulenten Geburtstagsbrunch, bei dem die komplette Kücheninsel von einer riesigen Charcuterie-Platte bedeckt war. Bagels, Croissants, Rohkost mit Dips und verschiedene Wurstsorten türmten sich darauf. Dazu gab es Tee und Kaffee sowie eine eigene Mimosa-Bar für die erwachsenen Gäste. Auch Gigis fünfjährige Tochter Khai war dabei und half ihrer Mama beim Auspusten der Kerzen auf der Geburtstagstorte, die mit weißem Frosting, frischen Blüten und dem handgeschriebenen Schriftzug "Happy birthday mommy" in Zuckerschrift verziert war.

Die Bilder zeigen, dass das Landhaus der Wahlamerikanerin einem Fünf-Sterne-Hotel in nichts nachsteht. Es sind seltene Einblicke, die Gigi dort gewährte – vor allem, weil Khai auf gleich mehreren Aufnahmen zu sehen ist, was nicht häufig vorkommt. Das Model pendelt zwischen dem Bauernhof in Pennsylvania und ihrem Penthouse im New Yorker Stadtbezirk NoHo und hat mit ihrer Tochter dort offenbar einen ruhigen und privaten Rückzugsort gefunden.

Khai ist Gigis einziges Kind, das sie mit ihrem Ex-Freund Zayn Malik (33) hat. Die beiden koordinieren die gemeinsame Erziehung laut Gigi sehr strukturiert. "Ich arbeite, wenn meine Tochter bei ihrem Vater ist, und das ist die Zeit, die ich habe", erklärte sie gegenüber dem Magazin Elle. Neben Khai ist auch Partner Bradley Cooper (51) ein fester Bestandteil in Gigis Leben – der Schauspieler hatte ihr zum Geburtstag ein riesiges Blumenarrangement geschickt, das Gigi begeistert in ihrer Instagram-Story geteilt hatte.

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Instagram / gigihadid Gigi Hadid an ihrem 31. Geburtstag mit Tochter Khai, 2026

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Instagram / gigihadid Gigi Hadids Charcuterie-Platte zum 31. Geburtstag

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Getty Images Zayn Malik und Gigi Hadid, 2016