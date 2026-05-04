20-Kilo-Abnahme: Romina Palm findet überschüssige Haut schön

Elf Monate nach der Geburt ihres Kindes meldet sich Romina Palm (26) mit einer besonderen Botschaft an ihre Community. Das Model präsentierte sich auf Instagram ungeschminkt und ohne Filter – und zeigte ihren Fans dabei auch die überschüssige Haut, die nach ihrer Schwangerschaft zurückgeblieben ist. Damit will die 26-Jährige ein realistisches Bild von einem Körper nach einer Geburt zeichnen und Followerinnen Mut machen, die sich in einer ähnlichen Situation befinden.

"Eine Frage, die mir sehr häufig gestellt wird, ist, ob ich denn etwa keine überschüssige Haut habe", erklärte Romina in einem Video. Dort zeigte sie ihren Bauch ganz offen und ohne Scheu. "Doch, die habe ich. Ihr könntet es sehen. Ich weiß, dass es im Vergleich noch relativ wenig ist. Aber da war das größte Geschenk auf dieser Erde drin – mein kleines Wunder. Und deswegen ist es nichts, wofür ich mich schäme. Im Gegenteil, ich finde es sogar richtig schön", so die Influencerin weiter. Außerdem verriet sie, dass sie sich trotz allem richtig wohl in ihrem Körper fühle und immer fitter werde.

Romina hatte während ihrer Schwangerschaft rund 20 Kilogramm zugenommen – und diese Kilos inzwischen auch wieder abgenommen. Wie sie ihren Fans bereits auf Instagram gezeigt hatte, setzte sie dabei auf regelmäßigen Sport und eine bewusste Ernährung. Seither teilt die Influencerin immer wieder Einblicke in ihren Alltag als Mutter und zeigt sich dabei auch mit den körperlichen Veränderungen, die eine Schwangerschaft mit sich bringen kann.

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Instagram / rominapalm Romina Palm, Influencerin

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Instagram / rominapalm Romina Palm und Töchterchen Hazel, Dezember 2025

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Instagram / rominapalm Romina Palm auf der FIBO 2026