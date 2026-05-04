Süß: Jessica Alba feiert Liebe mit Danny Ramirez in Miami

Jessica Alba (45) hat ihren 45. Geburtstag in Miami gefeiert – und dabei nicht gezögert, ihre Zuneigung für Freund Danny Ramirez (33) öffentlich zu zeigen. Das Paar verbrachte die Feier im Edelrestaurant Papi Steak, wo Danny die Schauspielerin zu sich heranzog und ihr einen Kuss gab. Er hatte den Arm lässig um sie gelegt, das Hemd leicht offen, während sie sein Shirt festhielt. Als ein Geburtstagskuchen mit Wunderkerzen gebracht wurde, stieß Jessica mit einem Cocktail an und strahlte über das ganze Gesicht.

Auch in den sozialen Medien wurde die Liebe gefeiert. Jessica widmete ihrem Freund in einem Instagram-Post liebevolle Worte: "Meine Liebe – jeder Tag mit dir ist ein Geschenk." Danny antwortete mit einem Insta-Story-Foto, auf dem er sie umarmt und ihr einen Kuss auf die Wange drückt – dazu der Kommentar: "Happy birthday mi amor." Miami ist für Danny übrigens kein fremdes Pflaster: Der Restaurantbesuch in der Steak-Institution war also auch ein kleiner Ausflug in seine Heimat. Das Lokal ist bekannt als Stammgäste-Spot von Jennifer Lopez (56), die dort unter anderem schon Partys gefeiert hat.

Jessica und Danny wurden erstmals im vergangenen Sommer zusammen gesehen – nur wenige Monate nachdem die Schauspielerin Anfang 2025 die Scheidung von ihrem langjährigen Ehemann Cash Warren (47) eingereicht hatte. Kennengelernt hatten Cash und Jessica sich 2004 am Set von "Fantastic Four", geheiratet haben sie 2008. Das Paar, das keine Ehegattenunterhalt-Regelung traf, teilt sich das Sorgerecht für ihre drei Kinder Honor, Haven und Hayes. Die Scheidung wurde Anfang des Jahres offiziell. Danny wiederum ist vor allem durch seine Rollen in "Top Gun: Maverick" und "Captain America: Brave New World" bekannt. Ihren ersten gemeinsamen roten Teppich betraten Jessica und er im Oktober beim Mill Valley Film Festival.

Anzeige Anzeige

Instagram / jessicaalba Jessica Alba zu ihrem Geburtstag 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / jessicaalba Jessica Alba und Danni Ramirez, Miami 2026

Anzeige Anzeige

Imago Cash Warren und Jessica Alba im November 2024