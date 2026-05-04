Antwort ist eindeutig: Hat Romina Palm ein Wohlfühlgewicht?

Nach der Geburt ihrer Tochter Hazel stellte Romina Palm (26) ihren Alltag konsequent um: Mit bewusster Ernährung und regelmäßigem Sport fand die Influencerin Schritt für Schritt zurück in ihre Form – und verlor dabei rund 20 Kilogramm. Doch geht es ihr um eine bestimmte Zahl auf der Waage? Genau das wollte ein Fan in einer Instagram-Fragerunde wissen. Rominas Antwort fällt dabei klar und selbstbestimmt aus: "Wohlfühlgewicht habe ich nicht. Ich mache mein Wohlfühlen nämlich nicht von der Zahl auf der Waage abhängig, und das solltest du auch nicht", betont sie.

Aktuell fühle sie sich besonders stark und schaue gerne in den Spiegel – ein "geniales Gefühl", wie das Model selbst sagt. Ganz ohne Ziele geht es für sie aber trotzdem nicht weiter: Sie möchte künftig vor allem noch mehr Muskeln aufbauen und insgesamt stärker und fitter werden. Doch Druck macht sie sich dabei keinen. "Es wäre schön, jetzt 'einfach' noch mehr Muskeln aufzubauen / noch stärker und fitter zu werden", erklärt Romina und fügt gelassen hinzu: "Aber da stresse ich mich nicht. Das kommt jetzt mit der Zeit und Lust."

Vor zwei Wochen zeigte sich aber auch, wie schnell das Thema Gewicht bei Romina wieder zur Angriffsfläche werden kann. Auf der Fitnessmesse FIBO in Köln wollte sie eigentlich nur ihre Fans treffen. Doch nach ihrem Auftritt schlugen ihr online fiese Kommentare entgegen. Romina ließ das nicht stehen und reagierte in einem Instagram-Reel direkt auf die Kritik. "Ja, ich bin gerade dünner, als ich es eigentlich sein möchte", offenbarte sie. Der Auslöser sei eine Kreuzbandoperation vier Monate zuvor gewesen. Weil Training lange nicht wie sonst möglich war, achtete sie stärker auf ihre Ernährung. "Ich hätte definitiv mehr meinen Oberkörper trainieren können. Aber soll ich euch mal was verraten? Ich hatte einfach keinen Bock", gab sie offen zu.

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Instagram / rominapalm Romina Palm, Influencerin

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Instagram / rominapalm Romina Palm, Mai 2026

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Instagram / rominapalm Romina Palm auf der FIBO 2026