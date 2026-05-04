Anna-Carina Woitschack ist die letzte Frau bei "Let's Dance"

Sie ist die letzte ihrer Art: Anna-Carina Woitschack (33) ist nach dem überraschenden Aus von Nadja Benaissa (44) in der achten Show von "Let's Dance" die einzige verbliebene Promi-Dame in der Tanzshow. Damit hat die Sängerin selbst nicht gerechnet. Gegenüber RTL zeigte sie sich nach der Sendung noch völlig fassungslos: "Ich kann nicht glauben, dass ich hier noch als einzige Frau stehe und dass eine Frau nach der anderen rausfällt. Das ist verrückt", so Anna-Carina.

Dabei hat die Schlagersängerin in Show acht selbst allen Grund zur Freude: Mit ihrem Tanzpartner Evgeny Vinokurov (35) tanzt sie einen Paso Doble, für den die Jury die vollen 30 Punkte vergibt. Juror Joachim Llambi (61) zückt vor Begeisterung gleich die Zehn. Auch Evgeny ist begeistert: "Ich liebe Paso – und sie hat das auch ziemlich schnell verstanden, um was es geht, wie es geht und ja, ich hab's geliebt", schwärmt er nach dem Auftritt im RTL-Interview. Doch trotz der Traumwertung bleibt ein mulmiges Gefühl. Denn Nadja schafft es an diesem Abend mit ihrer Jurywertung sogar auf den zweiten Platz – und scheidet dennoch aus. "'Let's Dance' zeigt uns Woche für Woche, dass alles passieren kann und auch wenn man viele Punkte hat, es nicht heißt, dass man automatisch weiter ist. Mich schockiert die Entscheidung immer noch", erklärt Anna-Carina.

Dass die Sängerin körperlich in Bestform ist, hatte sie zuletzt ihren rund 175.000 Followern eindrucksvoll bewiesen: In einer Story auf Instagram zeigte sie ein Spiegelselfie im Sport-BH, auf dem ein beeindruckendes Sixpack zu sehen war. Wie viel Arbeit sie in die Tanzshow steckt, ist also kein Geheimnis. Nun tanzt sie als letzte Frau in der Staffel weiter – und will nach eigener Aussage Vollgas geben.

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RTL / Jörn Strojny Anna-Carina Woitschack, "Let's Dance"-Kandidatin 2026

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Imago Anna-Carina Woitschack und Evgeny Vinokurov bei "Let's Dance" 2026

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Instagram / anna.carina.woitschack Anna-Carina Woitschack, Sängerin

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