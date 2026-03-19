Emma gratuliert Bruce Willis rührend zum 71. Geburtstag

Bruce Willis (71) feiert heute seinen 71. Geburtstag, und seine Ehefrau Emma Heming (47) Willis macht ihrem Mann auf Instagram eine emotionale Liebeserklärung. Auf einem seltenen Foto ist Bruce lächelnd auf einem Sofa zu sehen, während er auf eine malerische Aussicht mit Meer und Bergen blickt. Gekleidet in einem schwarzen Pullover mit weißem T-Shirt darunter und einer orangen Baseballkappe schaut der Schauspieler zur Seite. "Heute feiern wir Bruces Geburtstag", schreibt Emma zu dem Bild und fügt hinzu: "Diese Reise mit der frontotemporalen Demenz hat mir die Augen für die Realität geöffnet, mit der so viele Familien konfrontiert sind."

Die Erkrankung habe Emma dazu inspiriert, den Emma & Bruce Willis Fonds zu gründen, um das Bewusstsein für die Krankheit zu schärfen, die Forschung zu unterstützen und an der Seite der Pflegenden zu stehen, die jeden Tag so viel tragen würden. Emma bat ihre Follower, Bruce zu Ehren an den Fonds oder eine ähnliche Organisation zu spenden – oder einfach einem Pflegenden eine kleine Geste der Freundlichkeit zu zeigen. In den Kommentaren schickten Fans und Prominente gleichermaßen Glückwünsche. Moderator Al Roker (71) hob "dieses Lächeln" hervor, während Model Nicole Petrie ausrief: "Alles Gute zum Geburtstag, Bruce! Ich hoffe, ihr habt alle einen wunderbaren Tag!" Als ein Nutzer anmerkte, dass Emma ein "tolles Bild von ihm" geteilt habe, antwortete die zweifache Mutter: "Ist er nicht gutaussehend."

Bruce wurde im Jahr 2023 mit frontotemporaler Demenz diagnostiziert. Der in Deutschland geborene Schauspieler, der in New Jersey aufwuchs, hatte als Kind unter schwerem Stottern gelitten, das er durch die Schauspielerei überwinden konnte. Seinen Durchbruch feierte er 1985 in der Serie "Das Model und der Schnüffler", bevor er mit der Rolle des John McClane in "Stirb langsam" zum internationalen Actionstar wurde. Im "Conversations With Cam"-Podcast im Januar verriet Emma, dass Bruce nicht wisse, dass er an Demenz leide. "Ich denke, das ist der Segen und der Fluch davon. Bruce hat nie die Verbindung hergestellt – er hat nie die Punkte verbunden, dass er diese Krankheit hat, und darüber bin ich wirklich glücklich", erklärte die 47-Jährige und bedankte sich bei Freunden und Familie dafür, dass sie gelernt hätten, sich anzupassen und ihn dort abzuholen, wo er gerade sei.

Anzeige Anzeige

Getty Images Emma Heming und Bruce Willis im April 2017

Anzeige Anzeige

Instagram / emmahemingwillis Bruce Willis, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Instagram / emmahemingwillis Bruce Willis und Emma Heming