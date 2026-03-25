Überraschend: Alan Rickman lehnte Kult-Actionrolle fast ab

Alan Rickman (†69) hätte beinahe die Rolle des Hans Gruber in "Stirb langsam" abgelehnt. Der Schauspieler war damals noch neu in Hollywood, als ihm das Skript für den Actionfilm vorgelegt wurde. Seine erste Reaktion war alles andere als begeistert. Im Gespräch mit Guardian verriet Alan später, was er bei der ersten Lektüre dachte: "Was zur Hölle ist das? Ich mache keinen Actionfilm." Der Film, der heute als Klassiker des Actiongenres gilt und 1988 in die Kinos kam, stand also kurz davor, ohne einen seiner prägendsten Charaktere realisiert zu werden. Alan entschied sich schließlich doch noch für die Rolle – allerdings nicht wegen der Actionszenen.

Was den Schauspieler letztendlich überzeugte, war die fortschrittliche Art, wie das Drehbuch geschrieben war. Alan erklärte im Interview: "Jede einzelne schwarze Figur in dem Film ist positiv und sehr intelligent. Vor 28 Jahren war das wirklich revolutionär." Diese progressive Herangehensweise gab den Ausschlag für seine Zusage. Auch Bruce Willis (71) kam über Umwege zu seiner Rolle als John McLane. Mehrere Schauspieler hatten die Rolle bereits abgelehnt, da die allgemeine Meinung herrschte, Bruce sei für Actionfilme nicht geeignet. Als die Produktion in einer Notlage war, nutzte er die Situation und forderte laut kino.de eine Gage von 4,3 Millionen Euro – für die damalige Zeit eine exorbitant hohe Summe. Die Produzenten stimmten zu und wurden belohnt.

"Stirb langsam" entwickelte sich zu einem gewaltigen Erfolg und bedeutete für beide Schauspieler den Durchbruch in Hollywood. Bei einem Budget von 24,3 Millionen Euro spielte der Film weltweit über 124 Millionen Euro ein. Auf der Bewertungsseite Rotten Tomatoes erhält der Film 94 Prozent positive Bewertungen, auf IMDb kommt er auf 8,2 von 10 Sternen. Die Geschichte um den Polizisten John McLane, der an Heiligabend eine Geiselnahme im Hochhaus vereitelt, wurde zum Auftakt einer erfolgreichen Filmreihe. Alans Verkörperung des Bösewichts Hans Gruber gilt bis heute als eine der besten Darstellungen eines Filmschurken überhaupt und etablierte ihn als unvergessenen, gefragten Charakterdarsteller in Hollywood.

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Getty Images Alan Rickman im September 2014 in Toronto

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Imago Bruce Willis in einer Szene aus "Stirb langsam 2: Die Harder" (1990)

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Getty Images Alan Rickman