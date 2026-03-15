M. Night Shyamalan enthüllt brisante Set-Szene mit Bruce

M. Night Shyamalan (55) hat in einem Interview mit GQ über eine denkwürdige Begegnung mit Bruce Willis (70) am Set von "The Sixth Sense" gesprochen. Der Regisseur, der 1999 mit dem Mindfuck-Thriller seinen Durchbruch feierte, erinnerte sich an einen Moment während der Dreharbeiten, der seinen ganzen Mut erforderte. Nach der letzten Szene des Tages war Bruce überzeugt, den perfekten Take abgeliefert zu haben. Doch der damals noch unerfahrene Regisseur hatte eine andere Idee und wollte noch eine zusätzliche Version drehen. "Bruce ist für die letzte Aufnahme des Tages da und er macht einen Take und sagt: 'Ich glaube, wir haben es'", erzählte M. Night Shyamalan und beschrieb, wie er sich in diesem Moment entscheiden musste, ob er seinen Wunsch äußern sollte.

Als der Regisseur schließlich zu dem Schauspieler ging und ihm seine Idee ins Ohr flüsterte, spürte er eine angespannte Atmosphäre. "Ich konnte spüren, wie geladen er war... Als wäre er bereit zuzuschlagen", beschrieb M. Night Shyamalan die Situation. Trotz der Anspannung bat er Bruce, noch einen Take zu machen und flüsterte ihm seine Gedanken zu. Der Schauspieler sah ihn daraufhin mit einem eiskalten Blick an, bevor er die Szene erneut spielte. Doch nach dem Dreh ließ Bruce den Regisseur zu seinem Wohnwagen rufen. Dort folgte eine überraschende Rede: "Was du gerade getan hast, habe ich nur ein einziges Mal erlebt und das war mit Quentin Tarantino bei 'Pulp Fiction'. Du hast was, Junge. Du hast wirklich etwas", sagte M. Night Shyamalan im Gespräch mit GQ.

Der Regisseur blickt derzeit im Rahmen der Pressetour zu seinem neuen Thriller "Trap: No Way Out", der Anfang August erschienen ist, auf seine Filmografie zurück. Der 55-Jährige hatte mit "The Sixth Sense" seinen Durchbruch in Hollywood geschafft und sich seitdem einen Namen als Spezialist für Filme mit überraschenden Wendungen gemacht. Bruce hingegen hatte zum Zeitpunkt der Dreharbeiten bereits eine erfolgreiche Karriere hinter sich und konnte auf die Zusammenarbeit mit renommierten Regisseuren wie Quentin Tarantino zurückblicken, mit dem er 1994 für "Pulp Fiction" vor der Kamera gestanden hatte.

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Collage: Nicholas Hunt / Getty Images, Imago Collage: M. Night Shyamalan und Bruce Willis

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Getty Images Quentin Tarantino bei der Gala des Burbank International Film Festival, September 2025

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Imago Bruce Willis in einer Szene aus "Stirb langsam 2: Die Harder" (1990)

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