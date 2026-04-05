Diesen "Stirb langsam 2"-Satz wollte Bruce Willis streichen

Bruce Willis (71) wollte bei den Dreharbeiten zu "Stirb langsam 2" unbedingt einen Satz aus dem Drehbuch streichen. Der Schauspieler hasste die Zeile "Nur das Fax Ma'am, nur das Fax", die sein Charakter John McClane im Film zu einer Flughafenmitarbeiterin sagt, die ihn auf einen Drink einlädt. Regisseur Renny Harlin (67) verriet dem Autor Nick de Semlyen für dessen Buch "The Last Action Heroes", dass Bruce die Rolle des New Yorker Polizisten in der Fortsetzung viel ernster spielen wollte als noch im ersten Teil aus dem Jahr 1988. Der Darsteller weigerte sich zunächst sogar, den Spruch zu sagen und erklärte seine Haltung mit deutlichen Worten: "Einzeiler und scherzhafte Kommentare sind Blödsinn. Das ist nicht das wahre Leben. In einer echten Situation, in der Leben auf dem Spiel stehen, kann man so etwas nicht sagen."

Letztendlich trafen Bruce und Regisseur Renny einen Kompromiss. Der Schauspieler durfte so viele Takes auf ernsthafte Weise spielen, wie er wollte, solange der Regisseur danach auch die ursprünglich geplanten charismatischen und humoristischen Aufnahmen erhielt. Bruce hatte den Satz bei den Dreharbeiten zu "Nur das Fax" gekürzt, weil er die Zeile zu albern fand. Doch am Ende schaltete sich Produzent Joel Silver ein und sorgte dafür, dass genau jene Version mit dem vollständigen Spruch in der finalen Filmfassung zu hören ist, in der McClane der Mitarbeiterin grinsend seinen Ehering zeigt.

"Stirb Langsam 2" erwies sich mit einem Einspielergebnis von 240 Millionen US-Dollar als großer Erfolg und übertrumpfte das Ergebnis des ersten Films um ganze 100 Millionen US-Dollar. Lustigerweise wird in dem Buch auch erwähnt, dass Bruce nach der Veröffentlichung der Fortsetzung behauptete, mit der Figur fertig zu sein und John McClane nicht noch einmal verkörpern zu wollen. Auf diese Aussage folgten allerdings noch drei weitere Filme der Reihe, darunter "Stirb langsam: Jetzt erst recht", "Stirb langsam 4.0" sowie "Stirb langsam – Ein guter Tag zum Sterben". Alle fünf Filme mit Bruce als nicht kleinzukriegender Überlebenskämpfer sind bei Disney+ verfügbar.

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Imago Bruce Willis in einer Szene aus "Stirb langsam 2: Die Harder" (1990)

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Getty Images Bruce Willis in London, Januar 2019

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Imago Bruce Willis bei der Gala des American Institute for Stuttering in New York im Jahr 2016