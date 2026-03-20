Zum 71.: Demi Moore teilt neue Bilder von Bruce Willis

Bruce Willis (71) feiert heute seinen 71. Geburtstag, und seine Familie lässt es sich nicht nehmen, dem Hollywood-Star mit rührenden Gesten zu gratulieren. Seine Ex-Frau Demi Moore (63) teilte bereits am Donnerstag ein berührendes Foto auf Instagram, das Bruce mit seiner zweijährigen Enkelin Louetta im Arm zeigt. Die Kleine, Tochter von Rumer Willis (37), wird von ihrem Großvater liebevoll getragen. "Alles, was du brauchst, ist Liebe. Alles Gute zum Geburtstag, BW", schrieb die Schauspielerin zu dem emotionalen Schnappschuss. Auch Rumer selbst meldete sich auf Instagram zu Wort und widmete ihrem Vater herzliche Glückwünsche zum Ehrentag.

"Alles Gute zum Geburtstag, Papa. Ich wollte heute an dich denken. Wie du herumtanzt und du selbst bist mit deinem unbestreitbar charmanten Wesen. Ich liebe dich so sehr", schrieb Rumer zu ihrem Posting. Dazu veröffentlichte die Schauspielerin Filmszenen aus "Das Model und der Schnüffler", der 1985 in die Kinos kam. Die Geburtstagsgrüße der Familie zeigen einmal mehr, wie eng die Patchwork-Familie zusammenhält. Obwohl sich Demi und Bruce vor über 25 Jahren trennten, pflegen sie bis heute eine freundschaftliche Beziehung und bilden gemeinsam mit seiner jetzigen Ehefrau Emma Heming (47) ein starkes Team.

Seit Bruce an frontotemporaler Demenz erkrankt ist, rückt die gesamte Familie noch enger zusammen. Mit Demi hat der Schauspieler drei Töchter: Rumer, Scout (34) und Tallulah (32). Mit Emma hat er zudem zwei weitere Kinder, Mabel und Evelyn. Emma hatte auf Instagram bereits am Morgen des Geburtstags ein seltenes Foto von Bruce geteilt, das ihn lächelnd auf einem Sofa vor einer malerischen Aussicht zeigt. In ihrem emotionalen Post sprach sie offen über die Herausforderungen, die die Krankheit für die Familie mit sich bringt, und betonte, wie sehr die Erkrankung ihr die Augen für die Realität geöffnet habe, mit der viele Familien konfrontiert sind.

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Instagram / demimoore Demi Moore und Bruce Willis

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https://www.instagram.com/p/DWEvBDUDthq/?img_index=1 Bruce Willis an seinem Geburtstag mit seiner Enkelin

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https://www.instagram.com/p/DWEvBDUDthq/?img_index=2 Anlässlich seines 71. Geburtstags teilte Bruce Willis' Ex-Frau Demi Moore ein Foto mit seiner Enkelin Louetta auf Instagram.