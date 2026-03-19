Bruce Willis wird 71: Sein Leben voller Action und Drama

Bruce Willis (71) feiert heute seinen 71. Geburtstag und blickt auf ein Leben zurück, das von beeindruckenden Höhen und persönlichen Herausforderungen geprägt ist. Der Schauspieler wurde am 19. März 1955 im damaligen Westdeutschland geboren und wuchs später in New Jersey auf. Als Kind litt Bruce unter einem schweren Stottern, das er durch die Schauspielerei überwinden konnte. Seinen Durchbruch feierte er 1985 an der Seite von Cybill Shepherd (76) in der Serie "Das Model und der Schnüffler", für die er einen Emmy und einen Golden Globe gewann. Mit der Rolle des John McClane in "Stirb langsam" zementierte er seinen Status als Actionstar und begeisterte in weiteren Blockbustern wie "Armageddon", "Pulp Fiction" und "The Sixth Sense" Millionen von Zuschauern weltweit.

Privat ist Bruce Vater von fünf Töchtern aus zwei Ehen. Mit seiner ersten Frau Demi Moore (63), die er 1987 heiratete, bekam er die Töchter Rumer, Scout und Tallulah. Obwohl die Ehe 1998 endete, blieben die beiden enge Freunde und legten stets das Wohl ihrer Kinder an erste Stelle. 2009 heiratete Bruce das Model Emma Heming (47), mit der er die Töchter Mabel und Evelyn bekam. 2023 machte die Familie öffentlich, dass bei Bruce eine frontotemporale Demenz diagnostiziert wurde, nachdem er bereits zuvor mit Aphasie zu kämpfen hatte und sich aus dem Filmgeschäft zurückgezogen hatte. Emma hat seitdem einen offenen Einblick in ihren Alltag als Pflegerin gewährt und berichtete, dass Bruce mittlerweile in einem eigenen einstöckigen Haus in der Nähe lebt, wo er rund um die Uhr betreut wird.

Bruce ist mittlerweile auch Großvater. Seine Tochter Rumer brachte im April 2023 ihre Tochter Louetta zur Welt und schwärmt davon, wie sehr ihr Vater in seiner Enkelin zu erkennen ist. Die Patchwork-Familie ist trotz aller Herausforderungen enger zusammengerückt. Demi und Emma verbindet eine tiefe Freundschaft, und alle Töchter unterstützen einander. Emma gründete 2026 den Emma & Bruce Willis Fund for Dementia Research and Caregiver Support und erklärte, dass Bruce stolz auf diese Initiative wäre. In einem Interview beschrieb sie seine Liebe als "die wärmste und gemütlichste Decke" und betonte, dass ihr gemeinsames Leben trotz der schwierigen Diagnose weiterhin von Liebe, Verbundenheit und Freude erfüllt sei.

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Getty Images Bruce Willis im Juli 2018

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Imago Bruce Willis in einer Szene aus "Stirb langsam 2: Die Harder" (1990)

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Instagram / demimoore Bruce Willis und Demi Moore im März 2024

Imago Bruce Willis und Emma Heming Willis bei der Premiere von "Motherless Brooklyn" beim 57. New York Film Festival