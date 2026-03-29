Gewusst? Bruce Willis' Mutter (90) arbeitet auf Polizeiwache

Marlene Willis, die Mutter von Bruce Willis (71), ist mit 90 Jahren eine außergewöhnliche Mitarbeiterin der Polizei in Los Angeles. Seit mittlerweile 22 Jahren engagiert sie sich ehrenamtlich im Revier im Stadtteil West Los Angeles. Dreimal pro Woche – dienstags, mittwochs und donnerstags – erscheint sie pünktlich und verlässlich zur Arbeit, um Polizeiberichte zu sichten, Notizen zu machen und Grammatikfehler zu korrigieren. "Ich will so sehr helfen, so sehr. Sie haben keine Ahnung. Sie können sich nicht vorstellen, wie sehr ich helfen will", erklärte sie gegenüber NBC Los Angeles. Für die Beamten des LAPD-West-LA-Reviers ist sie längst weit mehr als nur eine Freiwillige geworden.

Stationsleiter Rich Gabaldon bezeichnete Marlene als "eine Ikone". Ihre Bedeutung für das Team geht über das reine Korrekturlesen weit hinaus. Wenn Beamte nach besonders belastenden Einsätzen ins Revier zurückkehren, ist sie es, die auf sie zugeht und ihnen eine tröstende Umarmung schenkt – eine Geste, die von allen in der Station sehr geschätzt wird. Der frühere LAPD-Chef Michel Moore, der inzwischen im Ruhestand in Tennessee lebt, fand klare Worte für ihr Engagement: "Ich glaube, sie steht für das Beste in Menschen - für jene, die an die Arbeit unserer Männer und Frauen glauben." Moore hatte Marlene einst als Freiwillige des Jahres ausgezeichnet und ihr sogar das LAPD-Dienstabzeichen verliehen. "Ich kann sie nicht zur Polizistin machen, aber ich kann ihr wenigstens das größte Symbol geben, das es bedeutet, Polizistin zu sein", erklärte er.

Dass Marlene die Mutter eines Hollywoodstars ist, würde niemand auf den ersten Blick vermuten. Sie erwähnt ihren Sohn Bruce, der an frontotemporaler Demenz erkrankt ist, in keiner Unterhaltung und trägt diese Verbindung nicht nach außen. Nur ihr Computerbildschirmschoner verrät die besondere Beziehung: Darauf ist ein Foto zu sehen, auf dem sie Bruce herzlich umarmt. "Sie hat ihre Identität als seine Mutter nie zur Schau gestellt und ihn nie auch nur beiläufig erwähnt - das hat mich beeindruckt", sagte auch Michel Moore. Für Marlene ist das LAPD längst zur Familie geworden. "Das ist meine Familie", betonte die 90-Jährige über die Polizeistation, "das meine ich zu hundert Prozent." Der frühere Polizeichef schickte ihr kürzlich eine persönliche Botschaft: "Es gibt Menschen in unserem Leben, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen, wenn sich ihre Wege mit unseren kreuzen. Du gehörst zu jenen, die dabei ganz oben stehen. Für dich und deine Arbeit werden wir ewig dankbar sein."

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Imago Bruce Willis mit seiner Mutter Marlene bei der Ehrung auf dem Hollywood Walk of Fame, 16. Oktober 2006

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Imago Marlene Willis feiert mit Bruce Willis seine Auszeichnung auf dem Hollywood Walk of Fame

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Imago Bruce Willis mit Mama Marlene bei der Ehrung mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame, 16.10.2006