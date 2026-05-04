Chris Brown reagiert auf vermeintlichen Schusswaffen-Vorfall

Vor dem Anwesen von Chris Brown (36) in Los Angeles ist am Freitagnachmittag ein Mann festgenommen worden, nachdem er nach Polizeiangaben mit einer CO₂-Pistole Schüsse abgegeben haben soll. Beamte rückten gegen 16 Uhr an und nahmen den Verdächtigen vor Ort in Gewahrsam, bestätigte die Polizei gegenüber Entertainment Weekly. Kurz darauf meldete sich der Sänger selbst zu Wort: In seiner Instagram-Story distanzierte sich Chris von dem Geschehen. Er schrieb: "An diesem Punkt ist dieses Muster alt. Ich schaue die Nachrichten wie ihr alle und frage mich, wann und wo zur Hölle das passiert ist. Ich war die ganze Zeit in meinem Haus. Ich habe keinen Schuss, kein Polizeiauto oder irgendetwas gehört. Zieht meinen Namen nicht in diesen Unsinn hinein. Ich habe Wichtigeres zu tun!"

Nach Angaben der Polizei handelte es sich bei der Waffe um eine luftbetriebene Pistole und nicht um eine herkömmliche Feuerwaffe. Entsprechend lautet der Vorwurf auf Körperverletzung mit einer tödlichen Waffe, bei der es sich nicht um eine Schusswaffe handelt. Der Verdächtige, Markeith Cungious, wurde im Van-Nuys-Revier registriert und am nächsten Tag gegen Kaution wieder entlassen. Ein Sprecher des LAPD erklärte Entertainment Weekly, es sei derzeit unklar, für wen der Mann gearbeitet habe. TMZ berichtet zudem, dem Zwischenfall sei ein Streit vorausgegangen: Eine Frau habe das Gebiet trotz Aufforderung nicht verlassen wollen. Der Mann habe behauptet, die Situation sei eskaliert, als die Frau mit ihrem Auto über seinen Fuß gefahren sei. Daraufhin habe er Schüsse auf ihr Fahrzeug abgegeben.

Während die Ermittlungen laufen, setzt Chris privat andere Prioritäten. Gemeinsam mit Partnerin Jada Wallace freute er sich erst vor Kurzem über die Geburt ihres ersten gemeinsamen Babys – es ist sein viertes Kind. Am selben Tag wie der Vorfall erschien außerdem sein neuer Song "Fallin'" mit Leon Thomas. Und auch live will der R&B-Star wieder angreifen: Zusammen mit Usher (47) steht eine gemeinsame Tour an. Der Polizeieinsatz spielte sich im Stadtteil Tarzana ab und begann am späten Nachmittag, als Anwohner Hilfe riefen. Die Beamten trafen die Beteiligten vor Ort an und klärten die Lage – während sich der Musiker, wie er betont, nicht in die Vorgänge vor seinem Zuhause verstrickt sah.

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Instagram / chrisbrownofficial Chris Brown im März 2024

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Getty Images Chris Brown, Sänger

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ActionPress Chris Brown im April 2024