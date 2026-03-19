"Gossip Girl"-Comeback: Leighton Meester kennt "Blair"-Buch

Leighton Meester (39) hat bereits einen ersten Einblick in das kommende Gossip Girl-Buch bekommen, das ihre ikonische Figur Blair Waldorf in den Mittelpunkt stellt. Die Schauspielerin verriet gegenüber ScreenRant, dass sie die ersten sieben Kapitel des Romans bereits gelesen habe. "Ich finde es cool. Ich habe etwas davon gelesen. Sie haben es mir im Voraus geschickt, damit ich sehen kann, was vor sich geht", erklärte Leighton auf dem SXSW-Festival, wo sie ihren neuen Film "Basic" vorstellte. Der Roman trägt den schlichten Titel "Blair" und wird von der ursprünglichen "Gossip Girl"-Autorin Cecily von Ziegesar verfasst.

Das Buch, das 2027 bei Grand Central Publishing erscheinen soll, spielt 20 Jahre nach den Ereignissen der ursprünglichen Buchreihe. Die mittlerweile erwachsene Blair kehrt nach Manhattan zurück und versucht, die gesellschaftliche Leiter wieder hochzuklettern und in den wohlhabenden Zirkel zurückzukehren, zu dem sie einst gehörte. Blairs letzter literarischer Auftritt in der "Gossip Girl"-Welt war 2009 in "I Will Always Love You", wo sie einen Neuanfang am College suchte und ihre Beziehung zu Nate beendete.

Die Originalserie "Gossip Girl" lief von 2007 bis 2012 auf The CW und machte Leighton zusammen mit Blake Lively (38), Penn Badgley (39), Ed Westwick (38), Chace Crawford (40), Taylor Momsen (32) und der verstorbenen Michelle Trachtenberg (†39) zu bekannten Namen. Blair Waldorf, die fashionbesessene Königin der Upper East Side, die nun in ihren Vierzigern um ihren Platz an der Spitze der New Yorker Gesellschaft kämpft, wird im Sommer 2027 ihre Rückkehr feiern. Obwohl Leighton 2022 eine mögliche Rückkehr ins "Gossip Girl"-Universum mit den Worten "Sag niemals nie" andeutete, war sie nicht in der HBO-Neuauflage zu sehen, die von 2021 bis 2023 lief. Dafür überraschte sie die Fans bei den SAG Awards 2025 mit einer Reunion mit Kristen Bell (45), der Stimme von Gossip Girl.

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Getty Images Leighton Meester bei den Critics' Choice Awards 2025

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Giovanni Rufino/ActionPress Leighton Meester und Blake Lively in "Gossip Girl"

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Getty Images Der "Gossip Girl"-Cast