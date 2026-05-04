Anna-Carina trainiert neun Stunden täglich für "Let's Dance"

Anna-Carina Woitschack (33) zieht für Let's Dance gerade alle Register: Seit rund acht Wochen verbringt die Sängerin Tag für Tag acht bis neun Stunden im Trainingssaal der RTL-Show. Ihr Tagesablauf richtet sich vollständig nach Proben, Choreos und Technik. Freizeit bleibt so gut wie keine übrig. In dem intensiven Alltag arbeitet sie eng mit ihrem Tanzpartner zusammen und feilt an jeder Bewegung. Gegenüber Bild gab die Musikerin jetzt Einblick in ihr Pensum und in ihren aktuellen Lebensrhythmus. Sie berichtet, wie sehr sie die Show fordert – und warum ausgerechnet ein süßes Ritual ihr durch die härtesten Tage hilft.

Der Druck ist groß, die Schritte wechseln wöchentlich, und im Saal wird stundenlang wiederholt. Acht bis neun Stunden Training täglich, seit Wochen mit voller Konzentration auf das Parkett – diese Belastung empfindet Anna-Carina sogar als größer als ihr Abenteuer im RTL-Dschungelcamp, an dem sie 2025 teilnahm, wie sie Bild schilderte. Um das Tempo durchzuhalten, gönnt sie sich einen unerwarteten Energielieferanten. "Ich esse drei Schokocroissants am Tag, sonst bin ich nur noch ein Strich", sagte Anna-Carina gegenüber dem Blatt. Gleichzeitig schwärmt die Künstlerin von einem neuen Körpergefühl, das die vielen Proben mit sich bringen, wie sie erklärt. Ihre Tage bestehen aus Warm-up, dem Einstudieren neuer Folgen und unzähligen Wiederholungen – Pausen sind selten und kurz.

Abseits der Fernsehkameras bleibt der Blick auf das Persönliche: Anna-Carina ist als Sängerin groß geworden, doch die monatelange Nähe zum Tanzsaal stellt ihren Alltag auf den Kopf. Statt Terminen im Studio oder auf der Bühne dominieren nun Trainingseinheiten, Dehnen und die bewusste Arbeit am eigenen Körper. Nach dem Abstecher ins Dschungelcamp 2025 sucht die Entertainerin ihre nächste Herausforderung auf dem Parkett. Dazu gehören kleine Rituale wie das Schokocroissant ebenso wie viel Disziplin in den Proben. Ihr Fokus liegt derzeit auf "Let's Dance" und dem gemeinsamen Ziel, Woche für Woche eine neue Choreo auf die Fläche zu bringen.

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Instagram / anna.carina.woitschack Anna-Carina Woitschack, Sängerin

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Imago Anna-Carina Woitschack und Evgeny Vinokurov bei "Let's Dance" 2026

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RTL Anna-Carina Woitschack und Evgeny Vinokurov bei "Let's Dance" 2026