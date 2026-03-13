Hilary Duff erinnert sich an Dreier-Szene in "Gossip Girl"

Hilary Duff (38) blickt auf ihre Zeit bei Gossip Girl zurück – und dabei erinnert sie sich besonders an einen skandalösen Moment. In einem Interview mit dem Magazin Harper's Bazaar sprach die Schauspielerin jetzt über ihre wiederkehrende Rolle in der dritten Staffel der erfolgreichen Teenie-Serie. Damals verkörperte sie Olivia Burke, eine berühmte Schauspielerin, die sich in Penn Badgleys (39) Figur Dan Humphrey verliebt. "Wahrscheinlich war die Dreier-Szene der herausragendste Moment", verriet Hilary im Interview. Die inzwischen 38-Jährige denkt dabei an die pikante Szene zurück, in der ihre Figur mit Dan und Jessica Szohrs (40) Figur Vanessa Abrams ein Ménage-à-trois hat.

Nach dem Dreh der gewagten Szene war Hilary klar, dass diese für Aufsehen sorgen würde. "Oh, meine Mutter wird mich nach dieser Szene anrufen", dachte sie sich damals. Tatsächlich sorgte die Folge bereits 2009 vor ihrer Ausstrahlung für Kontroversen. Die konservative Organisation The Parents Television Council übte Druck auf lokale Sender aus und versuchte, die Episode zu verhindern. Trotzdem wurde die Folge ausgestrahlt – und die Szene wurde zu einem der schockierendsten Momente der gesamten Serie. Obwohl Hilary nur für eine Staffel bei "Gossip Girl" dabei war, verfolgt sie die Rolle bis heute. Als ihr Gepäck vor Kurzem in Paris verloren ging, erkannte eine Flughafenangestellte sie und fragte: "Sind Sie in Gossip Girl?" Die Schauspielerin antwortete: "Ja. Toll, dass du mich dafür kennst."

Vor ihrer Rolle bei "Gossip Girl" war Hilary vor allem als liebenswerte Protagonistin der Disney Channel-Serie Lizzie McGuire bekannt. Die Figur der Olivia Burke stellte daher eine deutliche Abkehr von ihrem bisherigen Image dar. Hilary ist außerdem als Sängerin aktiv und vierfache Mutter. Ihre Rolle bei "Gossip Girl" bleibt trotz der damaligen Kritik ein ikonischer Moment ihrer Karriere.

Anzeige Anzeige

Getty Images Hilary Duff, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Hilary Duff im März 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / hilaryduff Hilary Duff mit Familie, November 2024