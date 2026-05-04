59 Jahre nach Teilnahme: Vicky Leandros eröffnet ESC 2026

Fast sechs Jahrzehnte nach ihrem ersten Auftritt beim Eurovision Song Contest kehrt Vicky Leandros (73) auf die ESC-Bühne zurück – und das, obwohl sie sich eigentlich schon vom großen Auftritt verabschiedet hatte. Die 73-jährige Sängerin wird am 12. Mai das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 in der Wiener Stadthalle eröffnen – und das mit einem ganz besonderen Song: "L'amour est bleu", den sie in einem brandneuen Arrangement präsentieren wird. Das berichtete Bild exklusiv. Die Wahl des Songs ist dabei alles andere als zufällig, denn es war genau dieses Lied, mit dem Vicky 1967 zum allerersten Mal beim Grand Prix Eurovision de la Chanson – eben in Wien – auf der Bühne stand.

"Ich freue mich sehr, nach Wien zurückzukehren, wo mit meiner ersten Teilnahme am Grand Prix Eurovision de la Chanson mit 'L'amour est bleu' alles begann!", sagte die Sängerin gegenüber Bild. Damals, 1967, belegte sie mit dem Song den vierten Platz. "Ich war ein Teenager, als ich das erste Mal beim Grand Prix antrat! 'L'amour est bleu' hat mir großes Glück gebracht und viele Türen geöffnet. Es war der Beginn meiner internationalen Karriere, mit Konzerttourneen in Kanada und Japan", so Vicky weiter. Der Song avancierte zu einem der erfolgreichsten Grand-Prix-Beiträge aller Zeiten: Die Single wurde rund zwölf Millionen Mal verkauft, zählte hunderte Coverversionen – unter anderem von Frank Sinatra (†82) – und erreichte sogar Platz eins der US-Billboard-Charts.

Nach ihrem vierten Platz 1967 in Wien landete Vicky Leandros den ganz großen Triumph dann 1972 in Edinburgh, als die deutsch-griechische Musikerin mit "Après toi" den Sieg holte. Seither hat die Sängerin, die mehr als 55 Millionen Tonträger verkauft hat, die Bühne nie wirklich verlassen. Im August steht für sie ein weiterer besonderer Auftritt an: Beim renommierten Sani Festival in Sani Hill bei Thessaloniki gibt Vicky am 15. August ein großes Open-Air-Konzert in ihrer griechischen Heimat.

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Getty Images Vicky Leandros, Sängerin

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Getty Images Vicky Leandros gewinnt für Luxemburg mit "Après Toi" den Eurovision Song Contest 1972 in Edinburgh

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Clemens Bilan / Getty Images Vicky Leandros bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala 2016 in Berlin

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