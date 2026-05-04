"Der Teufel trägt Prada 2" erzielt Rekord-Umsätze im Kino

Mit einem fulminanten Kinostart hat "Der Teufel trägt Prada 2" das Publikum weltweit in seinen Bann gezogen. Das lang ersehnte Sequel zum Kultfilm von 2006 spielte allein am Eröffnungswochenende 65 Millionen Euro in den USA und satte 200 Millionen Euro weltweit ein. Damit lässt die Fortsetzung das Original weit hinter sich: Der erste Teil hatte 2006 zum Start lediglich 23,5 Millionen Euro in den USA eingespielt – inflationsbereinigt wären das heute etwa 41 Millionen Euro. Für Hauptdarstellerin Meryl Streep (76) ist es sogar der stärkste Kinostart ihrer gesamten Karriere.

Das Sequel, das mit einem Budget von rund 85 Millionen Euro produziert wurde, hat sich damit bereits in seiner Startwoche als profitables Unterfangen erwiesen. Nach nur drei Tagen katapultierte sich "Der Teufel trägt Prada 2" laut dem Marktforschungsunternehmen Comscore auf Platz sieben der weltweit erfolgreichsten Filme des Jahres 2026. Auf Platz zwei hielt sich derweil Antoine Fuquas (60) Michael-Jackson-Biopic "Michael" mit soliden 46 Millionen Euro in seiner zweiten Kinowoche. Der Film, in dem Jaafar Jackson (29) seinen berühmten Onkel verkörpert, kommt damit weltweit auf ein Gesamteinspielergebnis von 362 Millionen Euro.

Meryl Streep ist nicht die einzige Hauptdarstellerin, für die "Der Teufel trägt Prada 2" eine besondere Bedeutung hat. Auch Anne Hathaway (43) und Emily Blunt (43) standen für die Fortsetzung vor der Kamera. Während Emily mit "Oppenheimer" und Anne mit "The Dark Knight Rises" jeweils noch stärkere Startwochenenden in ihrer Karriere vorzuweisen haben, ist der Rekord für Meryl nun ungebrochen – selbst "Mamma Mia", sein Sequel sowie "Into the Woods" konnten mit dem Ergebnis von "Der Teufel trägt Prada 2" nicht mithalten.

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Getty Images Emily Blunt, Meryl Streep, Anne Hathaway und Stanley Tucci beim UK-Photocall von "Der Teufel trägt Prada 2"

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Rex Features / ActionPress Anne Hathaway, Meryl Streep und Emily Blunt in "Der Teufel trägt Prada"

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Getty Images Meryl Streep feiert ihren Oscar als Beste Hauptdarstellerin für "The Iron Lady" bei den Academy Awards 2012 in Hollywood