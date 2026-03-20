So wurde Chuck Norris zur wahren Legende des Kampfsports

Actionstar Chuck Norris (†86) ist tot. Der Schauspieler und frühere Karatechampion starb am 19. März 2026 auf Hawaii im Alter von 86 Jahren, wie seine Familie jetzt auf Instagram mitteilte. Der Kampfsportler wurde als Filmheld weltweit berühmt und prägte mit markanten Rollen eine ganze Ära. Unvergessen bleibt sein Kultkampf mit Bruce Lee im Kolosseum in "Way of the Dragon". Später machte ihn der Serienhit "Walker, Texas Ranger" zum TV-Phänomen in über 100 Ländern. Freunde und Kollegen sowie unzählige Fans erinnern im Netz an den Mann, der Kampfsport und Popkultur wie kaum ein anderer verband.

Der Weg des gebürtigen Carlos Ray Norris begann fernab vom Glamour der Filmstudios: Aufgewachsen in einfachen Verhältnissen in Oklahoma, fand er seinen Lebensweg während seines Militärdienstes in Südkorea, wie Sportschule Asia berichtet. Dort entdeckte er nach einer Verletzung zunächst Judo und schließlich Tang Soo Do für sich, trainierte stundenlang und brachte es nach seiner Rückkehr in die USA zu einem gefürchteten Turnierkämpfer. In den 60er- und frühen 70er-Jahren sammelte der Sportler reihenweise Titel, wurde unbesiegter Karateweltmeister im Mittelgewicht und galt als einer der dominierendsten Kämpfer seiner Zeit. Parallel baute er als Trainer mehrere Kampfsportschulen auf, bildete später sogar Hollywoodstars wie Steve McQueen und Priscilla Presley (80) aus und machte koreanische und japanische Kampfkünste in Amerika populär. Mit Filmen wie "McQuade – Der Wolf", "Missing in Action" oder "Delta Force" verknüpfte er seine Martial-Arts-Skills schließlich mit harter Action – und lieferte damit das Fundament für seinen späteren Legendenstatus.

Besonders der gemeinsame Auftritt mit Bruce Lee in "Way of the Dragon" blieb für viele Fans unvergessen: Der epische Schlagabtausch der beiden im römischen Kolosseum gilt bis heute als eine der ikonischsten Kampfszenen der Filmgeschichte und machte Chuck auch international zur festen Größe. Später entdeckte die Internetgeneration ihn noch einmal ganz neu für sich: Die berühmt gewordenen Chuck-Norris-Facts, in denen ihm augenzwinkernd übermenschliche Kräfte zugeschrieben wurden, ließen den Schauspieler zur Meme-Legende aufsteigen. Abseits von Leinwand, Set und Bildschirm engagierte er sich mit Projekten wie Kickstart Kids für Kinder und Jugendliche, schrieb Bücher über Disziplin, innere Stärke und Werte – und blieb seiner Familie bis zuletzt eng verbunden.

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Getty Images Chuck Norris bei der Premiere von "The Expendables 2" in Hollywood, 15. August 2012

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Instagram / chucknorris Chuck Norris, Action-Legende, 2025

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