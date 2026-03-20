Vorwürfe: Christian Ulmens Anwaltsteam teilt erste Worte

Christian Ulmen (50) hat sich nach der Berichterstattung des Magazins Der Spiegel über die Vorwürfe gegen ihn juristischen Beistand geholt. In einer offiziellen Mitteilung der Anwaltskanzlei Schertz Bergmann, unterzeichnet von Rechtsanwalt Prof. Dr. Christian Schertz, heißt es laut dem Presseportal: "Aus Anlass der aktuellen SPIEGEL-Berichterstattung zeigen wir an, dass wir ab sofort und allein die presserechtlichen Interessen von Christian Ulmen vertreten. Die Berichterstattung ist nach summarischer Überprüfung aus mehreren Gründen rechtswidrig." Christians vorherige Anwälte erklärten bereits auf Anfrage von Promiflash, man äußere sich nicht zu den Vorwürfen und der Spiegel-Artikel enthalte viele Unwahrheiten. Für Christian gilt die Unschuldsvermutung.

Weiter heißt es in dem Statement deutlich: "Wir sind daher auch beauftragt, gegen den SPIEGEL rechtliche Schritte einzuleiten. Es handelt sich zum einen in großen Teilen um eine unzulässige Verdachtsberichterstattung. Zum anderen werden unwahre Tatsachen aufgrund einer einseitigen Schilderung verbreitet." Abschließend appellieren die Anwälte an andere Medien: "Wir bitten daher unbedingt, die Persönlichkeitsrechte von Herrn Ulmen zu beachten und von einer Übernahme einseitiger Vorwürfe Abstand zu nehmen." Weder Collien noch Christian beantworteten aktuell Anfragen persönlich.

Hintergrund der juristischen Auseinandersetzung sind Berichte über eine Strafanzeige, die Christians Ex-Partnerin Collien Fernandes (44) laut dem Magazin Der Spiegel gegen ihn erstattet haben soll. Die Moderatorin soll ihm darin unter anderem "Identitätsdiebstahl über soziale Netzwerke" vorwerfen. Die Anzeige soll Ende 2025 beim Bezirksgericht in Palma de Mallorca eingereicht worden sein. Christian und Collien haben eine gemeinsame Tochter und waren lange Zeit ein Paar, bevor sie sich trennten.

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Imago Christian Ulmen, Schauspieler

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Imago Christian Ulmen und Collien Fernandes beim Bundespresseball 2024

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