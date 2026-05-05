Mark Wahlberg dankt Penny für karriereverändernden Ratschlag

Schauspieler Mark Wahlberg (54) blickt gerne auf die Anfänge seiner Karriere zurück – und dabei kommt er immer wieder auf eine Frau zu sprechen: Regisseurin und Schauspielerin Penny Marshall. In einem Interview auf dem SiriusXM-Sender Comedy Greats erinnerte sich Mark jetzt daran, wie die verstorbene Filmemacherin ihm bei den Dreharbeiten zur Komödie "Renaissance Man" im Jahr 1994 buchstäblich den Weg in die Filmbranche geebnet hat. "Als ich dort hereinkam, sagte sie zu mir: 'Du bist ein Schauspieler'", erzählte er. Ohne ihren entscheidenden Ratschlag und ihre Unterstützung wäre der heute erfolgreiche Schauspieler möglicherweise nie dort gelandet, wo er heute steht.

Was Penny ihm damals sagte, hat Mark offenbar nicht vergessen: "Das mit dem weißen Rapper funktioniert nicht. Du verhältst dich wie ein Rapper, aber du spielst eine Rolle. Warum versuchst du es nicht einfach damit?'" Gesagt, getan: Noch am selben Tag las Mark für acht verschiedene Charaktere vor – ein sogenanntes Cold Reading. Danach flog er auf eigene Kosten nach Los Angeles, zog bei Penny ein und bereitete sich mit ihr gemeinsam auf seine neue Karriere vor. Der Weg vor die Kamera war geebnet: "Renaissance Man", in dem er neben Danny DeVito (81) und Gregory Hines zu sehen war, zählte zu seinen ersten Schauspielrollen überhaupt. Wenig später folgte der Film "The Basketball Diaries" an der Seite eines jungen Leonardo DiCaprio (51). Für den Thriller "Fear" aus dem Jahr 1996 setzte sich Regisseur James Foley (72) sogar ausdrücklich dafür ein, dass Mark die Hauptrolle übernahm.

Penny Marshall starb im Dezember 2018. Nach ihrem Tod meldete sich Mark öffentlich zu Wort und schrieb in einem Nachruf: "Ruhe in Frieden, Penny. Was für eine wunderbare, lustige und talentierte Frau. Ohne ihre Unterstützung und Ermutigung wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Sie wird fehlen." Penny war nicht nur als Regisseurin bekannt, sondern hatte selbst auch als Schauspielerin begonnen, bevor sie hinter die Kamera wechselte. Mit Filmen wie "Big" und "Eine Liga für sich" schrieb sie Hollywoodgeschichte. Mark, der in Kino-Hits wie "Ted" und "Transformers" brillierte und als wahrer Familienmensch gilt, zählt inzwischen zu den beliebtesten Actionstars der Filmbranche. Mit Streifen wie "The Union", "2 Guns" und "Shooter" spielte er sich in die Herzen aller Abenteuerliebhaber.

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Getty Images Mark Wahlberg bei der Premiere von "The Family Plan 2" in London, November 2025

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Getty Images Mark Wahlberg und Leonardo DiCaprio im März 2004

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Imago Mark Wahlberg, der sprechende Teddybär Ted und Amanda Seyfried in "Ted 2"