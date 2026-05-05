Anne Hathaway schwärmt von "Der Teufel trägt Prada 2"-Szene

Bei einer exklusiven Vorführung von Der Teufel trägt Prada 2 hat Anne Hathaway (43) verraten, was hinter einer ihrer liebsten Szenen aus dem langersehnten Sequel steckt. Die Schauspielerin schwärmte auf der Bühne von ihrer Kollegin Emily Blunt (43) und gab ihr ganz öffentlich die Lorbeeren für einen entscheidenden kreativen Beitrag. "Ich möchte Emily für einen grandiosen Hinweis loben, den sie uns in einer sehr frühen Phase des Drehbuchs gegeben hat", sagte Anne. Emily habe nämlich bemerkt, dass die vier Hauptdarstellerinnen und Hauptdarsteller in den frühen Script-Entwürfen zu wenig gemeinsame Szenen hatten.

Dank Emilys Anmerkung wurde das geändert – und das Ergebnis ist nun eine der beliebtesten Szenen der gesamten Produktion für Anne. "Ich werde nur so viel verraten: Eine meiner Lieblingsszenen im ganzen Film ist die, in der die vier endlich wieder zusammenkommen. Und das haben wir Emily zu verdanken", sagte die Schauspielerin. Mit dem "Kern aus Vier" sind neben Anne und Emily auch Meryl Streep (76) sowie Stanley Tucci (65) gemeint, die allesamt aus dem Original zurückkehren. Auf dem Weg zur Premiere sei ihr dann erst richtig bewusst geworden, was sie gemeinsam geleistet haben. "Es hat mich getroffen, als ich auf dem Weg zur Premiere war. Ich dachte: 'Oh, wir haben es tatsächlich gemacht! Der Teufel trägt Prada 2 kommt raus!' Das war der Moment für mich", erzählte sie.

Emily selbst beschrieb das Wiedersehen als etwas sehr Besonderes: "Wir alle zusammen waren beim ersten Film wie eine Familie im Zeitraffer. Als wir uns wieder zusammenfanden, war das bei den Leseproben für mich wirklich bewegend. Ich dachte: 'Oh Mist, wir machen das wirklich.'" Der erste Teil von "Der Teufel trägt Prada" erschien im Jahr 2006 und machte Anne und Meryl Streep weltbekannt. In dem Film spielte Anne die Assistentin Andrea Sachs, die für die gefürchtete Modechefin Miranda Priestly arbeitet, verkörpert von Meryl. Emily übernahm damals die Rolle der eiskalten ersten Assistentin Emily Charlton. Fast 20 Jahre nach dem Kultfilm sind nun alle vier Hauptdarsteller für die Fortsetzung zurück. "Der Teufel trägt Prada 2" startet am 1. Mai in den Kinos.

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Getty Images Anne Hathaway beim UK-Photocall zu "The Devil Wears Prada 2" am V&A in London

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Getty Images Emily Blunt, Meryl Streep, Anne Hathaway und Stanley Tucci beim UK-Photocall von "Der Teufel trägt Prada 2"

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Anne Hathaway und Emily Blunt in "Der Teufel trägt Prada"