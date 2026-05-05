Seelenverwandt: Lisha und Lou lernten sich als Kinder kennen

Lisha Savage (39) und ihr Mann Lou sind seit 2010 ein Paar – doch ihre Geschichte begann eigentlich schon viel früher. Auf Instagram hat die Influencerin jetzt ihre romantische Liebesstory geteilt und verraten, dass die beiden sich bereits als Kinder zum ersten Mal über den Weg gelaufen sind. "Mit neun und elf Jahren sind wir uns das erste Mal begegnet... In Parallelstraßen groß geworden und über die Jahre immer wieder über den Weg gelaufen", schreibt Lisha in ihrem Post. Damals hätten sie sich zwar wahrgenommen, aber nie gedacht, dass sie eines Tages heiraten würden.

Aus den Kindern, die in Parallelstraßen aufwuchsen, wurden schließlich Eheleute – und Lisha schwärmt in ihrem Post in höchsten Tönen von ihrer gemeinsamen Ehe. Die sei geprägt von absolutem Vertrauen: keine Eheverträge, keine getrennten Konten, kein Denken in "meins und deins". Gedanken an eine mögliche Trennung kämen bei den beiden gar nicht erst auf. Auch auf tägliche Liebesbeweise in den sozialen Medien legen sie keinen Wert. "Wir sind nicht die, die täglich Knutschbilder und cute Couple-Videos posten, um allen zu beweisen, wie glücklich wir sind. Unser Glück findet in unseren vier Wänden statt, denn wir müssen unsere Liebe niemandem, außer uns beweisen", so Lisha. Ihr Fazit: "Ich habe einfach meinen besten Freund geheiratet, der gleichzeitig für mich der unwiderstehlichste und schönste Mann der Welt ist."

Lisha ist in der Welt der sozialen Medien keine Unbekannte und teilt dort regelmäßig Einblicke in ihr Leben. Zuletzt machte sie vor allem mit einer persönlichen Verwandlung von sich reden: Die Influencerin ließ Filler in ihrem Gesicht abbauen und zeigte sich ihren Followern anschließend ungeschminkt und ungefiltert – sichtlich glücklich darüber, zu ihrer Natürlichkeit zurückgefunden zu haben.

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Instagram / lishaandlou_the_originals Lou und Lisha, TV-Pärchen

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Instagram / lishaandlou_the_originals Lisha, Ex-"Sommerhaus der Stars"-Kandidatin

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Instagram / lishaandlou_the_originals Lisha Savage, April 2025