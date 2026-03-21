Diese romantische HBO-Serie stürmt die Charts im Eiltempo

Mit Vollgas an die Spitze: Die romantische HBO-Serie "Heated Rivalry" hat sich nur wenige Wochen nach dem Deutschlandstart an Platz eins der Serien-Charts bei HBO Max katapultiert, wie Kino.de berichtet. Seit dem Januar-Launch im Stream ist das Eishockey-Drama rund um Shane Hollander und Ilya Rozanov in aller Munde, während der Hype in den sozialen Netzwerken immer größer wird. Im Mittelpunkt steht die intensive, queere Liebesgeschichte zwischen den beiden Rivalen, gespielt von Hudson Williams und Connor Storrie. Die ersten Folgen hatten bereits für ordentlich Gesprächsstoff gesorgt – doch spätestens seit dem Staffelfinale, das nun ebenfalls bei HBO Max verfügbar ist, ist das Publikum regelrecht begeistert von der turbulenten Romanze.

Inhaltlich liefert "Heated Rivalry" genau die Mischung, die Fans offenbar nicht mehr loslässt: Shane und Ilya starten als erbitterte Gegner in der Major Hockey League, liefern sich kompromisslose Fights auf dem Eis – während es abseits der Arena immer heftiger knistert. Was als geheime Affäre zweier junger Rookies beginnt, wächst zu einer jahrelangen Achterbahnfahrt aus Leidenschaft, Verdrängung und Selbstfindung. Kritiker und Zuschauer feiern vor allem die emotionale Tiefe und die packende Inszenierung: Auf Rotten Tomatoes vergaben Zuschauer 88 Prozent, Kritiker sogar 96 Prozent. "Staffel 1 ist ein absoluter Triumph des Erzählens – schmerzhaft romantisch, herausragend geschrieben, visuell beeindruckend inszeniert", heißt es in einer Review.

Der Erfolg der Serie sorgt auch bei den Stars hinter den Figuren für nachhaltige Veränderungen. Hudson und Connor erleben seit dem Start von "Heated Rivalry" einen deutlichen Karriereschub, werden international für ihre intensiven, verletzlichen Auftritte gefeiert und sind in den sozialen Medien präsenter denn je. Gleichzeitig zeigen die Hauptdarsteller immer wieder, wie wichtig ihnen ein respektvoller Umgang der Community ist – gerade bei einer Geschichte, die queere Liebe ins Zentrum rückt. Vor Kurzem hatten Hudson und sein Serien-Kollege François Arnaud (40) in einer gemeinsamen Instagram-Story klargemacht, dass sie zwar die Leidenschaft der Fans für ihre Charaktere schätzen, abwertende oder diskriminierende Kommentare aber fehl am Platz sind.

Anzeige Anzeige

Getty Images Connor Storrie und Hudson Williams, November 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Connor Storrie, Nadine Bhabha, Robbie G.K., François Arnaud und Christina Chang bei den 37. GLAAD Media Awards im Beverly Hilton

Anzeige Anzeige

Getty Images Hudson Williams und François Arnaud, Januar 2026