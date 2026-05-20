Darum fehlt "Bauer sucht Frau International"-Klara in Show

Als die neue Staffel von Bauer sucht Frau International an den Start ging, bemerkten aufmerksame Zuschauer schnell: Eine Kandidatin fehlt. Klara, die 39-jährige Landwirtin aus Tasmanien, war noch im Sommer 2025 als Teilnehmerin der Kuppelshow vorgestellt worden – doch in der ersten Folge ist sie nicht zu sehen. RTL hat sich nun zu dem rätselhaften Verschwinden der Bäuerin geäußert und für Aufklärung gesorgt. Stattdessen sind in der aktuellen Staffel zwei neue Gesichter dabei: Jakob aus Frankreich und Annette aus Kanada suchen gemeinsam mit Moderatorin Inka Bause (57) nach der großen Liebe.

In einem Statement gegenüber dem OK Magazin erklärte der Sender: "Bereits seit der ersten Staffel von 'Bauer sucht Frau' sowie 'Bauer sucht Frau International' stellen sich mehr Bäuerinnen und Bauern vor, als ausgestrahlt werden. Die Gründe dafür sind vielfältig und können produktionstechnischer oder persönlicher Natur sein, zum Beispiel, dass die Bewerber den Landwirten nicht zusagen oder sie in der Zwischenzeit schon einen neuen Partner gefunden haben." Ob Klara also bereits abseits der Kameras ihr Liebesglück gefunden hat oder einfach kein passender Bewerber für sie dabei war, bleibt damit offen.

Klara war ursprünglich als eine der vielversprechenden Kandidatinnen der Staffel angekündigt worden. Die Deutsch-Australierin lebt seit 14 Jahren in Australien, wo sie auf einer neun Hektar großen Farm in Tasmanien unter anderem Alpakas, Schafe und Hühner hält. Neben der Landwirtschaft betreibt sie ein Cateringunternehmen und vermietet zwei Ferienhäuser auf ihrem Gelände. Nach einer neun Jahre langen Ehe und als alleinerziehende Mutter eines vierjährigen Sohnes hatte sie in ihrem Vorstellungsvideo erklärt, sich wieder "Zweisamkeit" zu wünschen.

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RTL Klara, "Bauer sucht Frau International"-Kandidatin 2026

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RTL Annette, "Bauer sucht Frau International" 2026

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RTL "Bauer sucht Frau International"-Cast 2026