"Viel erlebt": Michelle Hunziker schwärmt von Tochter Aurora

Bei der Premiere von LOL: Last One Laughing in München hat Michelle Hunziker (49) gegenüber Promiflash verraten, wer sie im Alltag am meisten zum Lachen bringt. Für die Moderatorin gibt es da nur eine Antwort: ihre Tochter Aurora Ramazzotti (29). "Meine Tochter Aurora. Sie ist sehr lustig. Sie kennt mich", schwärmte Michelle im Interview. Die beiden verbinde eine ganz besondere Verbindung, die sie auch in der Show auf die Probe stellen würde: "Wenn wir zum Beispiel in einer solchen Situation wären, würde sie mich die ganze Zeit zum Lachen bringen, weil wir uns so gut kennen."

Der Grund für diese enge Verbundenheit liegt laut Michelle auf der Hand: Der Altersunterschied zwischen Mutter und Tochter beträgt gerade einmal 19 Jahre. "Wir haben so viel zusammen erlebt", betonte die Moderatorin gegenüber Promiflash. Und nicht nur das – Michelle ist auch überzeugt, dass Aurora ein echtes Comedy-Talent hat: "Sie ist auch wirklich eine Comedienne. Und sie weiß es nicht mal."

Privat sorgte Michelle zuletzt auch abseits der Comedy-Bühne für Schlagzeilen: Vor drei Wochen sprach sie in der italienischen Tageszeitung Il Messaggero offen über ihre Liebe zu Giulio Berruti. "Mit Giulio Berruti lasse ich mich gehen, ich bin glücklich, aber ich versuche, dieses Glück zu schützen", wurde die Moderatorin dort zitiert. Gleichzeitig machte sie klar, was ihr im Leben am wichtigsten ist: "Ich bin stolz darauf, dass ich trotz aller Schwierigkeiten, die meinen Weg geprägt haben, es geschafft habe, in das Wichtigste zu investieren: die Familie."

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Imago Michelle Hunziker, "LOL: Last One Laughing"-Premiere in München am 13.05.2026

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Instagram / therealauroragram Michelle Hunziker und Aurora Ramazzotti im April 2024

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Getty Images Michelle Hunziker, Moderatorin