Gewusst? Chuck Norris lehnte diesen legendären Cameo fast ab

Nach dem Tod von Chuck Norris (†86) erinnern sich Fans weltweit an einen seiner kultigsten Auftritte – seinen unvergesslichen Cameo in der Komödie "Dodgeball: A True Underdog Story" aus dem Jahr 2004. Was viele nicht wussten: Chuck lehnte die Minirolle zunächst ab. Wie er einst gegenüber dem Empire Magazine erzählte, wollte er sich die rund dreistündige Autofahrt nach Long Beach nicht antun. Am Ende packte Ben Stiller (60) die Extrameile aus – und holte Chuck kurzerhand per Hubschrauber ans Set. An der Seite von Vince Vaughn (55) entstand so eine Szene, die bis heute in Popkultur-Listen landet und nun, nach Chucks Tod, im Netz millionenfach geteilt wird.

Im Film taucht Chuck Norris als Mitglied des fiktiven ADAA-Schiedsgerichts im Finale zwischen den Average Joes und den Globo Gym Purple Cobras auf und entscheidet mit seiner Stimme, dass Peter LaFleurs Team weiterspielen darf. Dieser überraschende Cameo, der mit Chucks Ruf als unerschütterlicher Haudegen spielt, begeistert Fans bis heute. Ein Nutzer schrieb auf X: "Ich werde mich immer an Chuck Norris als den Mann erinnern, der die Dodgeball-Geschichte veränderte, indem er die entscheidende Stimme gab, die den Average Joes erlaubte, im Finale zu spielen. Ruhe in Frieden." Beim Dreh wusste Chuck nicht, wie pointiert der Schlusswitz ausfallen würde – beim Kinobesuch lachte er umso herzlicher und signalisierte sogar Lust auf eine mögliche Fortsetzung.

Abseits der Kinoleinwand war Chuck für viele vor allem wegen seiner Bodenständigkeit und seines Sinns für Familie greifbar. Seine Angehörigen bestätigten seinen Tod mit einem Instagram-Beitrag und baten darum, die Details eines medizinischen Notfalls privat zu halten. Dass Chuck den augenzwinkernden Mythos um seine Person nie verbissen nahm, passt zu den Erinnerungen, die Wegbegleiter und Fans jetzt teilen: Er konnte über sich lachen, ließ sich zu spontanen Aktionen wie dem Hubschrauberflug von Ben überreden und schenkte mit kurzen, aber einprägsamen Momenten wie in "Dodgeball" vielen Menschen gemeinsame Insiderwitze für Jahre. Im Netz zeigen die Beileidsbekundungen daher nicht nur Trauer, sondern auch Dankbarkeit für diese menschlichen Momente.

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Getty Images Chuck Norris, Schauspieler und Kampfsportler

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Imago Chuck Norris in "Dodgeball: A True Underdog Story", 2004

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Getty Images Chuck Norris, Oktober 2003